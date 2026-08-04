Wykres dnia: USDJPY po interwencji Japonii. Kurs spada poniżej 160, ale presja na jena pozostała

USDJPY pozostaje jednym z najważniejszych tematów na rynku walutowym po ostatniej reakcji japońskich władz na gwałtowne osłabienie jena. Kurs po raz kolejny znalazł się pod presją sprzedażową i zszedł w okolice poziomu 158, czyli poniżej granicy 160, która przez przedstawicieli japońskiego rządu była wielokrotnie określana jako poziom wymagający szczególnej uwagi.

Interwencja na rynku walutowym przyniosła krótkoterminowy efekt. Jen wyraźnie się umocnił, a USDJPY oddalił się od psychologicznego poziomu 160. Pytanie, które pozostaje otwarte, dotyczy jednak trwałości tego ruchu. Historia pokazuje, że sama interwencja walutowa może skutecznie ograniczyć gwałtowne ruchy kursu, ale bez zmiany fundamentalnych czynników stojących za osłabieniem waluty jej efekt często jest ograniczony w czasie.

W krótkim terminie USDJPY może jeszcze kontynuować spadki i kierować się w stronę poziomu 157. Z technicznego punktu widzenia rynek otrzymał sygnał, że okolice 160 pozostają poziomem, przy którym pojawia się zdecydowana reakcja władz Japonii. W dłuższym terminie sytuacja dla jena pozostaje jednak trudna, ponieważ główny czynnik wpływający na kurs, czyli różnica w poziomie stóp procentowych pomiędzy USA i Japonią, nadal działa na niekorzyść japońskiej waluty.

Źródło: xStation5

Czynniki, które obecnie kształtują USDJPY

Interwencja Japonii zatrzymała ruch, ale nie rozwiązała problemu jena

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni była reakcja japońskich władz na osłabienie jena. Przekroczenie poziomu 160 na USDJPY zostało potraktowane jako zbyt szybki i niekorzystny ruch, który zwiększa presję na gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa poprzez wyższe koszty importu.

Działania na rynku walutowym pozwoliły ograniczyć skalę osłabienia jena i doprowadziły do spadku USDJPY poniżej poziomu 160. Rynek otrzymał jasny sygnał, że Japonia jest gotowa reagować, jeśli ruch waluty będzie zbyt gwałtowny.

Problem polega jednak na tym, że interwencja nie zmienia podstawowych fundamentów. Jeżeli różnica pomiędzy stopami procentowymi w USA i Japonii pozostanie szeroka, presja na jena może powrócić.

Dlatego kluczowe pytanie nie brzmi już, czy Japonia może zatrzymać wzrost USDJPY, ale jak długo będzie w stanie utrzymać efekt takiej interwencji bez dodatkowego wsparcia ze strony polityki pieniężnej.

Fed i BoJ. Różnica stóp procentowych nadal działa przeciwko jenowi

Jednym z najważniejszych czynników dla USDJPY pozostaje polityka monetarna obu banków centralnych.

Fed na ostatnim posiedzeniu pozostawił stopy procentowe bez zmian. Rynek ograniczył oczekiwania dotyczące dalszych podwyżek w USA, jednak amerykańskie stopy nadal pozostają na bardzo wysokim poziomie w porównaniu z Japonią.

Po drugiej stronie Bank Japonii rozpoczął w tym roku cykl podwyżek stóp procentowych i jasno sygnalizuje, że obecny ruch może nie być ostatnim. Rynek wycenia możliwość kolejnej podwyżki w tym roku, szczególnie jeśli inflacja i dynamika płac będą utrzymywać się na odpowiednich poziomach.

Nawet jeśli BoJ zdecyduje się na kolejny ruch, skala różnicy pomiędzy stopami procentowymi w USA i Japonii nadal pozostanie znacząca. To właśnie ten czynnik przez wiele miesięcy był głównym argumentem przemawiającym za sprzedażą jena i pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla japońskiej waluty.

Bank Japonii zmienia nastawienie, ale jen potrzebuje więcej wsparcia

Sam fakt rozpoczęcia cyklu podwyżek przez Bank Japonii jest istotną zmianą po wielu latach ultrałagodnej polityki pieniężnej. Rynek coraz bardziej zwraca uwagę na możliwość dalszego normalizowania polityki przez japoński bank centralny.

Problemem pozostaje jednak tempo tych zmian. BoJ nadal działa ostrożnie, ponieważ gospodarka Japonii jest znacznie bardziej wrażliwa na wyższe koszty finansowania niż gospodarka USA.

Dla jena kluczowe będzie więc nie tylko to, czy BoJ podniesie stopy procentowe, ale czy rynek uwierzy, że bank centralny jest gotowy kontynuować ten proces w kolejnych miesiącach.

Jeżeli oczekiwania wobec BoJ będą rosły szybciej niż oczekiwania dotyczące Fed, jen może otrzymać dodatkowe wsparcie. Na ten moment różnica w poziomie stóp nadal pozostaje jednak głównym problemem japońskiej waluty.

Ropa i Zatoka Perska zwiększają ryzyko dla jena

Kolejnym czynnikiem wpływającym na USDJPY pozostaje sytuacja geopolityczna oraz ceny surowców energetycznych.

Napięcia wokół Zatoki Perskiej i ryzyko zakłóceń dostaw ropy pozostają ważnym elementem dla rynku. Japonia jako gospodarka silnie uzależniona od importu energii jest szczególnie wrażliwa na wzrost cen ropy.

Wyższe ceny surowca mogą zwiększać presję inflacyjną w Japonii, ale jednocześnie pogarszać bilans handlowy kraju poprzez wzrost kosztów importu. W przeszłości takie czynniki często działały negatywnie na jena.

Dodatkowo w okresach wzrostu niepewności geopolitycznej dolar często zyskuje jako globalna bezpieczna przystań. Oznacza to, że nawet przy problemach z amerykańską gospodarką USD może pozostawać wspierany względem jena.

Ryzyko fiskalne Japonii kolejnym wyzwaniem dla waluty

Poza polityką pieniężną coraz większą uwagę rynku przyciąga sytuacja fiskalna Japonii.

Plany zwiększenia wydatków publicznych oraz możliwe obniżki podatków budzą pytania dotyczące dalszego wzrostu zadłużenia kraju. Dla rynku walutowego ważne jest, czy polityka fiskalna będzie wspierać wzrost gospodarczy, czy też zwiększy obawy dotyczące stabilności finansów publicznych.

Jeżeli rynek uzna, że Japonia będzie prowadzić bardziej ekspansywną politykę fiskalną bez odpowiedniej kontroli wydatków, może to ograniczać potencjał umocnienia jena.

USDJPY przed kolejnym sprawdzianem

Obecny spadek USDJPY pokazuje, że poziom 160 pozostaje granicą, przy której japońskie władze są gotowe reagować. Krótkoterminowo kurs może jeszcze kierować się niżej, szczególnie jeśli rynek będzie dalej ograniczał oczekiwania dotyczące polityki Fed.

Długoterminowo sytuacja pozostaje jednak bardziej skomplikowana. Jen nadal znajduje się pod presją ze względu na dużą różnicę stóp procentowych pomiędzy USA i Japonią, a sama interwencja walutowa nie zmienia fundamentalnego obrazu rynku.

Dalszy kierunek USDJPY będzie zależał przede wszystkim od tego, czy Fed szybciej rozpocznie luzowanie polityki pieniężnej, czy Bank Japonii zdecyduje się na bardziej zdecydowane podwyżki stóp procentowych.

Na razie rynek otrzymał wyraźny sygnał, że okolice 160 są poziomem bronionym przez Tokio. Pytanie pozostaje jednak, czy będzie to jedynie krótkoterminowa korekta, czy początek trwalszej zmiany trendu na jenie.

Najważniejsze wnioski