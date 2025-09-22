EURUSD traci 0,1% po jastrzębich komentarzach szefa FEDu 📉💲

Alberto Musalem, Prezes Federal Reserve Bank of St. Louis, wyraził umiarkowaną pewność co do pełnego zatrudnienia w USA, jednocześnie podkreślając utrzymujące się ryzyko inflacyjne. Uważa, że polityka pozostaje między umiarkowanie restrykcyjną a neutralną, co jest odpowiednie dla obecnych prognoz gospodarczych i trwającej niepewności.

Musalem zagłosował za obniżką o 25 punktów bazowych, aby dostosować politykę w odpowiedzi na ryzyka związane z rynkiem pracy, w tym niższe oczekiwania dotyczące znalezienia pracy i słabsze zatrudnienie, ale widzi ograniczone możliwości dalszego łagodzenia. Oczekuje, że rynek pracy pozostanie w stanie pełnego zatrudnienia w dającej się przewidzieć przyszłości. W kwestii inflacji zauważył, że presje związane z cłami nie w pełni się jeszcze zmaterializowały, podczas gdy warunki finansowe, takie jak niskie spready kredytowe, nadal wspierają aktywność gospodarczą.

EURUSD zatrzymał swoje odbicie powyżej 1.177 przed przemówieniem Musalema i teraz testuje powrót poniżej tego kluczowego poziomu. Mimo to, główna para walutowa nadal wzrosła o 0,2% w ciągu dnia. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation USDPLN odrabia cześć z dzisiejszych strat na fali jastrzębiego komentarza Szefa FEDu. Dolar redukuje spadek wboec złotówki do okolic 0,33%, obecnie utrzymując się na poziomie 3,617. Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.