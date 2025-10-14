JPMorgan, Goldman Sachs i Citigroup. Podsumowanie i wyzwania sektora

Potencjalne obniżki stóp procentowych przez Fed mogą ograniczyć marże odsetkowe, co wymaga dalszej dywersyfikacji i inwestycji w nowe segmenty działalności.

Potencjalne obniżki stóp procentowych przez Fed mogą ograniczyć marże odsetkowe, co wymaga dalszej dywersyfikacji i inwestycji w nowe segmenty działalności.

Potencjalne obniżki stóp procentowych przez Fed mogą ograniczyć marże odsetkowe, co wymaga dalszej dywersyfikacji i inwestycji w nowe segmenty działalności.

Potencjalne obniżki stóp procentowych przez Fed mogą ograniczyć marże odsetkowe, co wymaga dalszej dywersyfikacji i inwestycji w nowe segmenty działalności.

Potencjalne obniżki stóp procentowych przez Fed mogą ograniczyć marże odsetkowe, co wymaga dalszej dywersyfikacji i inwestycji w nowe segmenty działalności.

Potencjalne obniżki stóp procentowych przez Fed mogą ograniczyć marże odsetkowe, co wymaga dalszej dywersyfikacji i inwestycji w nowe segmenty działalności.

Silny wzrost przychodów z bankowości inwestycyjnej i tradingu, napędzany ożywieniem na rynku fuzji i przejęć, szczególnie w sektorach technologii i zdrowia.

Silny wzrost przychodów z bankowości inwestycyjnej i tradingu, napędzany ożywieniem na rynku fuzji i przejęć, szczególnie w sektorach technologii i zdrowia.

Silny wzrost przychodów z bankowości inwestycyjnej i tradingu, napędzany ożywieniem na rynku fuzji i przejęć, szczególnie w sektorach technologii i zdrowia.

Silny wzrost przychodów z bankowości inwestycyjnej i tradingu, napędzany ożywieniem na rynku fuzji i przejęć, szczególnie w sektorach technologii i zdrowia.

Silny wzrost przychodów z bankowości inwestycyjnej i tradingu, napędzany ożywieniem na rynku fuzji i przejęć, szczególnie w sektorach technologii i zdrowia.

Silny wzrost przychodów z bankowości inwestycyjnej i tradingu, napędzany ożywieniem na rynku fuzji i przejęć, szczególnie w sektorach technologii i zdrowia.

Trzeci kwartał 2025 roku przyniósł mocne wyniki dla największych amerykańskich banków inwestycyjnych, JPMorgan Chase, Goldman Sachs oraz Citigroup, które nie tylko przekroczyły oczekiwania rynkowe, ale także potwierdziły swoją kluczową rolę na globalnym rynku finansowym. W obliczu rosnącej zmienności makroekonomicznej i niepewności geopolitycznej, wszystkie trzy instytucje wykazały się odpornością i zdolnością do adaptacji, co przełożyło się na wzrost przychodów i zysków.

Szczególną uwagę zwraca ożywienie na rynku fuzji i przejęć (M&A), które odgrywało znaczącą rolę w wynikach banków. Zarówno JPMorgan, jak i Goldman Sachs aktywnie uczestniczyły w największych transakcjach kwartalu, doradzając przy kilku kluczowych umowach o łącznej wartości przekraczającej kilkadziesiąt miliardów dolarów. Dzięki temu segment bankowości inwestycyjnej zanotował znaczący wzrost przychodów, napędzany przez wzmożone opłaty od doradztwa transakcyjnego oraz underwriting.

Citigroup, choć nieco bardziej skoncentrowany na restrukturyzacji swojej działalności globalnej, również zanotował pozytywny wpływ ożywienia na rynkach kapitałowych i transakcyjnych. Bank odnotował rekordowe przychody, mimo że część zysków została obciążona jednorazowym odpisem z tytułu restrukturyzacji.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki trzeciego kwartału wskazują na stabilizację i powrót do wzrostu sektora bankowości inwestycyjnej, który przez ostatnie lata zmagał się z presją regulacyjną, zmiennością rynków oraz niepewnością gospodarczą. Jednocześnie utrzymujące się wysokie rezerwy na straty kredytowe świadczą o zachowaniu ostrożności i gotowości banków do radzenia sobie z ewentualnymi ryzykami w przyszłości.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase zakończył trzeci kwartał 2025 roku z bardzo solidnymi wynikami, potwierdzając pozycję lidera w sektorze bankowości uniwersalnej. Przychody banku wzrosły o 9% rok do roku, osiągając poziom 47,12 miliarda dolarów, co było efektem zwiększonej aktywności na rynkach kapitałowych oraz w segmencie bankowości detalicznej. Zysk netto wyniósł 14,4 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

JPMorgan Chase w trzecim kwartale 2025 roku wyraźnie pokazał, że potrafi korzystać z rynkowych okazji. Przychody banku sięgnęły 47,12 mld USD, czyli o 1,85 mld USD więcej niż przewidywali analitycy. To głównie zasługa rekordowych wyników segmentów tradingu, zarówno akcji, które wygenerowały 3,33 mld USD, jak i fixed income, currency oraz commodities (FICC), z przychodami na poziomie 5,61 mld USD. Wzmożona zmienność na rynkach oraz wzrost obrotów pomogły osiągnąć ten wynik.

Bankowość inwestycyjna nie pozostaje w tyle, a poziom 2,69 mld USD przychodów świadczy o ożywieniu na rynku fuzji i przejęć (M&A), gdzie JPMorgan doradzał przy znaczących transakcjach, takich jak przejęcie Skechers przez 3G Capital oraz fuzja dwóch dużych firm z sektora energetycznego, która wzmocniła pozycję banku na rynku korporacyjnym.

Zysk na akcję (EPS) ukształtował się na poziomie 5,07 USD, co wyraźnie przekroczyło oczekiwania analityków (4,74 USD). To przekłada się na zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 17%, co jest znaczącą poprawą efektywności w porównaniu do ubiegłych okresów.

Mimo niełatwego otoczenia gospodarczego, bank utrzymuje stabilność portfela kredytowego. Rezerwy na straty kredytowe wyniosły 2,4 mld USD, czyli mniej niż oczekiwano, co może oznaczać poprawę jakości aktywów. Jednocześnie netto odpisy kredytowe były zgodne z prognozami na poziomie 2,59 mld USD.

Pod względem bilansowym, depozyty wyniosły 2,55 bln USD, nieznacznie poniżej oczekiwań, ale kredyty wzrosły do 1,44 bln USD, przewyższając prognozy i wskazując na silny popyt na finansowanie. Wskaźnik kapitału rdzeniowego CET1 utrzymał się na solidnym poziomie 14,8%, choć minimalnie poniżej prognoz.

Bank skutecznie zarządzał płynnością, a gotówka i środki od banków wyniosły 21,82 mld USD, nieco mniej niż przewidywano, co może świadczyć o bardziej aktywnym wykorzystaniu dostępnych środków. Koszty operacyjne wzrosły umiarkowanie o około 4%, pomimo zwiększonych inwestycji w rozwój technologii i bezpieczeństwo.

JPMorgan potwierdził w ten sposób swoją pozycję jako jeden z najbardziej wszechstronnych i efektywnych banków, który potrafi korzystać z dynamicznych zmian rynkowych, jednocześnie utrzymując zdrowe fundamenty i kontrolę nad ryzykiem.

Goldman Sachs



Goldman Sachs zakończył trzeci kwartał 2025 z przychodami na poziomie 15,18 mld USD, przekraczając prognozy analityków, które wynosiły 14,16 mld USD. Zysk na akcję (EPS) wyniósł 12,25 USD, znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 11,04 USD, co świadczy o silnej rentowności banku.

Segment bankowości inwestycyjnej wypadł wyjątkowo dobrze i przyniósł 2,66 mld USD przychodów, wyraźnie przewyższając prognozę 2,21 mld USD. To efekt intensywnej aktywności na rynku fuzji i przejęć, gdzie Goldman Sachs pełnił rolę doradcy przy znaczących transakcjach, takich jak przejęcie firmy biotechnologicznej przez dużego gracza farmaceutycznego oraz duża transakcja w sektorze finansowym, która umocniła pozycję banku na globalnym rynku M&A.

Global Banking & Markets, który obejmuje działalność tradingową i zarządzanie rynkami kapitałowymi, wygenerował 10,12 mld USD przychodów, bijąc oczekiwania na poziomie 9,40 mld USD. Trading akcji przyniósł 3,74 mld USD, nieco poniżej prognoz, natomiast trading fixed income, currency & commodities (FICC) wykazał wzrost przychodów do 3,47 mld USD, powyżej estymacji 3,18 mld USD.

Net interest income osiągnął 3,85 mld USD, co jest znacznie lepszym wynikiem niż prognozowane 2,87 mld USD, sygnalizując efektywne zarządzanie portfelem odsetkowym w środowisku rosnących stóp procentowych.

Bank zwiększył depozyty o 5,2% kwartał do kwartału, osiągając 490 mld USD, co świadczy o rosnącym zaufaniu klientów. Portfel kredytowy również urósł, do poziomu 222 mld USD, przewyższając oczekiwania. Goldman Sachs utrzymał zdrową pozycję kapitałową i dobrze zarządzał ryzykiem, co znalazło odzwierciedlenie w stabilnych wynikach i rosnącej wartości dla akcjonariuszy.

Citigroup

Citigroup w trzecim kwartale 2025 roku potwierdził stabilną pozycję na rynku, osiągając przychody w wysokości 22,09 mld USD, co przewyższyło oczekiwania analityków (21,11 mld USD). Bank pokazał siłę przede wszystkim w segmentach tradingu oraz bankowości inwestycyjnej, które w sumie napędzały wyniki.

Przychody z bankowości inwestycyjnej wyniosły 1,17 mld USD, również przekraczając prognozę na poziomie 1,05 mld USD. W segmencie tradingu akcjami Citi wygenerował 1,54 mld USD (prognoza 1,33 mld USD), a sprzedaż i trading instrumentów FICC osiągnęły 4,02 mld USD, przewyższając oczekiwania na poziomie 3,74 mld USD.

Wyniki portfela kredytowego również pozytywnie zaskoczyły: całkowite kredyty wyniosły 733,9 mld USD wobec prognozy 728,15 mld USD. Segment bankowości detalicznej w USA, reprezentowany przez przychody osobiste, odnotował wzrost do 5,33 mld USD (prognoza 5,25 mld USD), natomiast segment wealth management przyniósł 2,16 mld USD, lekko powyżej oczekiwań.

Co istotne, bankowość korporacyjna i segment rynków kapitałowych odnotowały znaczące przekroczenia prognoz, z przychodami odpowiednio 2,13 miliarda USD (prognoza 1,8 miliarda USD) oraz 5,56 miliarda USD (prognoza 5,07 miliarda USD). To potwierdza, że Citi skutecznie wykorzystuje swoją pozycję na rynkach globalnych i w obsłudze klientów korporacyjnych.

Wyniki największych banków amerykańskich za trzeci kwartał 2025 roku odzwierciedlają wyraźne ożywienie na rynku bankowym, napędzane przede wszystkim wzrostem aktywności na rynku fuzji i przejęć oraz dynamicznym wzrostem przychodów z tradingu. Rosnące wolumeny transakcji M&A, zwłaszcza w sektorach technologii i zdrowia, generują wysokie opłaty doradcze i prowizje underwritingowe, które przekładają się na lepsze wyniki banków inwestycyjnych. Jednocześnie solidne przychody z tytułu odsetek świadczą o korzystnej strukturze bilansów, a stabilna baza depozytowa zapewnia bezpieczeństwo finansowe.

Warto również zauważyć, że choć akcje największych banków amerykańskich nie notują spektakularnych wzrostów na miarę niektórych sektorów, na przykład firm technologicznych związanych z AI, to i tak konsekwentnie biją rynkowe benchmarki, takie jak Nasdaq 100 czy S&P 500. Banki nie korzystają bezpośrednio z hossy na sztucznej inteligencji, jednak pośrednio zyskują na poprawie ogólnej koniunktury oraz zwiększonej aktywności inwestorów na rynkach kapitałowych. Ich stabilność, dywersyfikacja działalności oraz rosnące przychody z segmentów bankowości inwestycyjnej i tradingu pozwalają im wypracowywać przewagę nad szerokim rynkiem. To pokazuje, że mimo wyzwań, sektor bankowy potrafi efektywnie wykorzystać sprzyjające warunki gospodarcze i inwestycyjne, budując solidne fundamenty pod dalszy wzrost.

Jednak pomimo tych pozytywnych sygnałów, sektor bankowy stoi przed istotnymi wyzwaniami. Jednym z kluczowych jest potencjalna kontynuacja cyklu obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (FED). Obniżki stóp mogą negatywnie wpłynąć na marże odsetkowe banków, ograniczając ich zdolność do generowania zysków z tradycyjnej działalności kredytowej. W takiej sytuacji banki będą musiały jeszcze bardziej postawić na dywersyfikację źródeł przychodów, inwestycje w technologie oraz rozwój usług doradczych i wealth management.