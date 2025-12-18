🕰️EURUSD traci 0,17% przed EBC i CPI

Przed nami bardzo intensywny dzień dla pary EURUSD. Już o 14:15 swoją decyzję w kwestii poziomu stóp procentowych opublikuje Europejski Bank Centralny (EBC), a następnie o godzinie 14:30 poznamy dane CPI za listopad. Para EURUSD traci nieco powyżej 0,10%, jednak zmienność pozostaje względnie ograniczona przed kluczowymi publikacjami. Dzisiejsza decyzja EBC oraz inflacja CPI może nadać ton na końcówkę roku dla pary EURUSD.

ECB: „Jastrzębia pauza” czy nadchodząca dezinflacja?

Rynek w pełni wycenia pauzę na dzisiejszym posiedzeniu EBC. Polityka zostanie utrzymana bez zmian po raz czwarty z rzędu. Oczekuje się, że stopa depozytowa pozostanie na poziomie 2,0%. Główni ekonomiści EBC od tygodni sygnalizują brak pośpiechu w dostosowywaniu polityki mimo łagodniejszej ścieżki inflacji.

Ważne będą również projekcje średnioterminowe, które poznamy również podczas dzisiejszej decyzji. Konsensus zakłada, że projekcje pokażą inflację poniżej celu 2% w latach 2026–27, co teoretycznie mogłoby skłonić EBC do dalszego luzowania w przyszłym roku.

Z drugiej strony Lagarde najprawdopodobniej podkreśli odporność gospodarki strefy euro, mimo, że ostatnie dane w postaci publikacji PMI pokazały wyraźne osłabienie perspektyw monetarnych. Jednocześnie ogromne wydatki fiskalne w 2026 roku (rekordowa emisja obligacji w Niemczech) może dawać pretekst na ożywienie inflacyjne w krótkim terminie.

ECB najprawdopodobniej zaznaczy, że inflacja usług wciąż jest zbyt wysoka, by mówić o luzowaniu w krótkim terminie. Rynki będą jednak uważnie obserwować, jak Lagarde określi średnioterminową dezinflację, która będzie obecna w prognozach. Sugestie wskazujące, że prognozowana ścieżka jest wyraźnie poniżej celu, mogą subtelnie otworzyć dyskusję o cięciach stóp w 2026 r., nawet jeśli formalnie Lagarde uniknie takiego sformułowania.

Ogólnie oczekuje się, że ECB dostarczy komunikat neutralny — bez cięcia, bez jastrzębiej retoryki, bez silnych wskazówek dotyczących przyszłych działań. Jednak bilans ryzyk coraz bardziej przechyla się w stronę słabszego wzrostu w strefie euro w przyszłym roku. Co ciekawe, jest to zupełnie odmienne od zdania, które zaserwowała ostatnio Isabel Schnabel, która sugerowała, że kolejnym krokiem EBC bęzie podwyżka

Czy inflacja CPI w USA osiągnęła swój szczyt?

Podczas gdy ECB nada ton sesji europejskiej oraz euro, to publikacja CPI z USA chwilę później prawdopodobnie zdecyduje o tym, jak globalne rynki, w tym oczywiście dolar zakończą dzień. Raport CPI za listopad będzie pierwszym od ponownego otwarcia rządu, po rekordowych 43 dniach shutdownu, a brak danych za październik oznacza, że BLS nie opublikuje standardowych zmian m/m dla listopada. W efekcie inwestorzy muszą polegać na odczytach r/r i średnich dwumiesięcznych, co czyni ten raport wyjątkowo trudniejszym do interpretacji.

Konsensus wskazuje, że inflacja główna wzrośnie do około 3,1% r/r, zaś inflacja bazowa pozostanie blisko 3%. Odczyty te mogą sugerować, że gospodarka dalej boryka się z problemami przenoszenia wyższych kosztów celnych na dobra takie jak elektronika, AGD czy sprzęt rekreacyjny. Jednak presja ta jest częściowo równoważona przez intensywne rabaty świąteczne, które mogą sprawić, że ceny dóbr bazowych w listopadzie będą wyglądały sztucznie miękko. Niemniej warto podkreślić, że Jerome Powell sugerwał ostatni, że efekt związanymi z przenoszeniem kosztów ceł najprawdopodobniej już przemija, co otwiera drogę dla niższej inflacji w przyszłym roku.

Inflacja usług — szczególnie „supercore”, czyli usług bez czynszów — ma według prognoz dalej się ochładzać, w zgodzie z łagodniejszymi wskaźnikami rynku pracy i spowalniającym wzrostem płac.

Inflacja mieszkaniowa, mimo że wciąż podwyższona w ujęciu historycznym, stopniowo wygasa i pozostaje zgodna z narracją Fed dotyczącą dezinflacji.

Odczyt inflacji CPI zgodny z oczekiwaniami wzmocni przekaz, że wzrost wywołany cłami jest faktycznie zjawiskiem przejściowym. W takim scenariuszu dyskusja rynkowa będzie mniej dotyczyć tego, czy Fed zetnie stopy ponownie, a bardziej jak agresywnie może luzować w 2026 r. Rynek daje szanse na dwie obniżki w 2026 roku, nawet pomimo tego, że sam Fed wskazuje na jeden ruch. Bloomberg Economics sugeruje aż 4 obniżki, głównie ze względu na rynek pracy.

Z kolei wyższy odczyt — szczególnie taki, który wyraźnie wypchnie inflację bazową ponad 3% — ożywi wątpliwości co do tempa dezinflacji i może opóźnić oczekiwania dotyczące dalszych cięć. Nie wydaje się jednak, aby był to scenariusz bazowy.

EURUSD (interwał D1)

EURUSD traci trzeci dzień z rzędu, natomiast dwie poprzednie sesje wysłały mieszany komunikat. Dzienna świeca z 16 grudnia pokazała wyraźną podaż poniżej poziomu 1,18, generując wyraźny sygnał prospadkowy (spadająca gwiazda). Z drugiej strony wczorajsza świeca wskazuje na popyt powyżej 1,17 (formacja młota). Golębi wydźwięk EBC mógłby pogłębić dzisiejsze spadki i doprowadzić do przetestowania 1,17. Ruch może być jednak nietrwały, jeśli inflacja CPI nie zaskoczy wyższym odczytem. Jedynie bardzo jastrzębi wydźwięk danych mógłby doprowadzić do stałego spadki na EURUSD. Wydaje się, że bardzo jastrzębi komunikat ze strony Lagarde jest mało prawdopodobny, ale jeśli miałby miejsce, wtedy EURUSD może dojść do okolic poziomu 1,1750. Niemniej bazowy scenariusz zakłada obecnie pogłębienie spadków, a następnie lekkie ożywienie i następnie umiarkowane wzrosty w dalszej części grudnia. Warto również podkreślić, że w przyszłym tygodniu poznamy odczyt PKB z USA.