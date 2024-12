EURUSD traci 0,3% przed CPI z USA 📉

馃椊Dolar umacnia si臋 przed publikacj膮 listopadowej CPI z USA o 14:30

Ameryka艅ski dolar nieznacznie umacnia si臋 przed publikacj膮 inflacji CPI z USA za listopad. Rynek oczekuje, 偶e inflacja CPI lekko wzro艣nie, wzgl臋dem poprzedniego miesi膮ca, podczas gdy bazowa CPI pozostanie bez zmian.

Rynek oczekuje, 偶e listopadowa CPI w USA wzro艣nie do 2.7% po 2.6% w pa藕dzierniku i 0.3% miesi膮c do miesi膮ca, po 0.2% poprzednio. Bazowa CPI bez zmian wynie艣膰 ma 3.3%, przy 0.3% dynamice miesi臋cznej.

Inwestorzy wyceniaj膮 obni偶k臋 st贸p Fed 18 grudnia z ponad 85% prawdopodobie艅stwem. Na tej podstawie mo偶emy s膮dzi膰, 偶e publikacja CPI powy偶ej prognoz mog艂aby doprowadzi膰 do drastycznego spadku implikowanych szans na luzowanie polityki Fed w grudniu

Komponent cenowy w ostatnim ISM us艂ug za listopad wskaza艂 na du偶o mocniejsz膮 od prognoz presj臋 cenow膮, a kr贸tkoterminowe oczekiwania inflacyjne wg. badania Uniwersytetu Michigan wzros艂y; ameryka艅scy konsumenci obawiaj膮 si臋 wzrostu cen wobec zapowiadanych, nowych ce艂 administracji Trumpa w 2025 roku

Jednocze艣nie ceny ropy na globalnych rynkach pozostaj膮 niskie i w po艂膮czeniu z nieco s艂abszymi odczytamy z ameryka艅skiego rynku pracy daj膮 Rezerwie Federalnej miejsce do przed艂u偶enia鈥 okna do luzowania polityki poprzez grudniow膮 obni偶k臋 st贸p.

Niezale偶nie od dzisiejszej publikacji CPI, w pierwszej po艂owie 2025 roku Rezerwa Federalna mo偶e pozosta膰 ostro偶niejsza co do dalszych obni偶ek st贸p i by膰 mo偶e b臋zie chcia艂a najpierw oceni膰, w jaki spos贸b nowa polityka administracji USA wp艂ynie na dynamik臋 cen, zachowania konsument贸w oraz rynek pracy. Jak dot膮d nie widzimy koniunkturalnej s艂abo艣ci w gospodarce Stan贸w Zjednoczonych i je艣li stan ten utrzyma si臋 w kolejnych miesi膮cach, Fed mo偶e by膰 sk艂onny do utrzymywania polityki bez zmian. Co za tym idzie, dolar i rentowno艣ci mog膮 pozosta膰 w 艣rednim terminie mocne, nawet je艣li CPI oka偶e si臋 ni偶sza, lub zgodna z oczekiwaniami. Ostatnie publikacje oraz wypowiedzi cz艂onk贸w Fed wskazuj膮 raczej, 偶e Rezerwa Federalna powinna przynajmniej przez jaki艣 czas pozosta膰 bardziej ostro偶na w komunikowaniu lu藕niejszej polityki monetarnej.

殴r贸d艂o: XTB Research, US Bureau of Labor Statiscits, ISM, US DoE, Macrobond

Kontrybucje wskazuj膮 na wzrost presji inflacyjnej

W poprzednich miesi膮cach wiele sk艂adowych wykorzysta艂o sw贸j deflacyjny potencja艂. Ceny energii, u偶ywanych samochod贸w czy 偶ywno艣ci stanowi艂y istotny czynnik wspieraj膮cy dalszy spadek cen. Jednak skala spadk贸w by艂a tak du偶a, 偶e z miesi膮ca na miesi膮c potencja艂 do utrzymania takiej dynamiki by艂 coraz mniejszy. Sp贸jrzmy, jak wygl膮daj膮 poszczeg贸lne sk艂adowe i czego mo偶emy si臋 spodziewa膰 po dzisiejszym odczycie.聽聽

Wska藕nik cen mieszka艅 Case Shiller z ok. 18-miesi臋cznym wyprzedzeniem sugeruje poziom cen w sektorze najmu. Jest to najwi臋ksza sk艂adowa inflacji odpowiadaj膮ca za ponad 36% ca艂kowitej miary inflacji. Ko艅c贸wka tego roku oraz pocz膮tek kolejnego wskazuj膮, 偶e kr贸tkookresowo mo偶emy do艣wiadczy膰 lekkiego wzrostu presji cenowej. Jednak w d艂u偶szym terminie ceny mieszka艅 powr贸ci艂y do spadk贸w, sugeruj膮c ewentualne kr贸tkookresowe perturbacje.

Ceny energii, a w szczeg贸lno艣ci ropy wzros艂y w ostatnim miesi膮cu. Dlatego ujemny wp艂yw cen energii widoczny w ostatnich miesi膮cach prawdopodobnie nie b臋dzie teraz obecny.聽

Podobnie sytuacja wygl膮da w sektorze u偶ywanych samochod贸w. Dynamika cen spad艂a do tak niskich poziom贸w, 偶e potencja艂 do kontynuacji ruchu zosta艂 wyczerpany, a teraz obserwujemy odbicie ze strefy deflacyjnej.

Bardzo podobnie wygl膮da sytuacja dla 偶ywno艣ci. Ceny po chwilowym utrzymaniu si臋 w strefie ujemnej dynamiki odbijaj膮 do 艣rednich poziom贸w z poprzednich lat. Niekoniecznie mo偶e to oznacza膰 powr贸t inflacji, a bardziej normalizacj臋 rynku oraz brak czynnika deflacyjnego, jak w poprzednich miesi膮cach.

Wykres EURUSD (interwa艂 D1)

Patrz膮c na eurodolara, na szerszym interwale dziennym widzimy, 偶e formacja podw贸jnego szczytu zrealizowa艂a si臋 na poziomach bliskich 1.11 i je艣li nie spe艂ni si臋 'byczy' dla pary scenariusz korekty 1:1, a EURUSD osunie si臋 ponownie poni偶ej 1.04, mo偶emy oczekiwa膰 d艂ugoterminowej presji na test parytetu. Dodatkowo przemawia膰 za takim scenariuszem mo偶e 'odpowiadaj膮ca' na spowolnienie europejskiej gospodarki go艂臋bia polityka EBC, gdzie bankierzy nie wykluczyli powrotu st贸p 鈥榩oni偶ej neutralnej鈥 podczas gdy w USA rok 2025, z now膮 administracj膮 Trumpa u ster贸w w艂adzy zapowiada si臋 do艣膰 jastrz臋bio; r贸偶nica w rentowno艣ciach mo偶e wspiera膰 dolara.

殴r贸d艂o: xStation5