Konferencja Fed: Powell pozostaje w Fed w roli gubernatora

Powell schodzi ze sceny w cieniu niepewności i drogiej energii

Ostatnie wystąpienie Jerome’a Powella jako szefa Fed upłynęło pod znakiem ostrożności i przyznania, że walka z inflacją stała się trudniejsza. Oto najważniejsze wnioski:

Szok energetyczny psuje szyki: Powell wprost przyznał, że wysokie ceny energii (wywołane konfliktem na Bliskim Wschodzie) podniosą krótkoterminową inflację. Szacuje on marżowy odczyt PCE na poziomie 3,5%, co oddala Fed od celu.

Słabnący rynek pracy: Szef Fed zauważył wyraźne osłabienie popytu na pracę, choć stopa bezrobocia pozostaje stabilna. To klasyczny sygnał ochłodzenia gospodarki, który komplikuje decyzje o stopach w obliczu rosnącej inflacji.

Brak jasnej ścieżki: Powell podkreślił, że polityka nie jest na "sztywnym kursie", a perspektywy gospodarcze są "bardzo niepewne". Sugeruje to, że Fed pod nowym kierownictwem (Warsh) będzie musiał reagować z posiedzenia na posiedzenie.

„Dobrze spozycjonowani”: Mimo jastrzębich sygnałów o inflacji, Powell starał się uspokoić rynki, twierdząc, że obecna restrykcyjna polityka jest odpowiednia, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne wciąż kotwiczą przy 2%.

Powell odchodzi, zostawiając system w stanie „zawieszenia”. Z jednej strony widać słabnący rynek pracy, który prosi o obniżki, z drugiej strony ropa i Bliski Wschód wymuszają utrzymanie wysokich stóp. Rynek odczytał to jako brak obietnicy ulgi, co utrzymuje presję na indeksy giełdowe.

Kulisy sukcesji i osobista decyzja Powella

Powell zostaje, by bronić niezależności: Mimo zakończenia kadencji przewodniczącego, Powell pozostanie w Radzie Gubernatorów. Jak sam przyznał, zamierza jednak „pozostać w cieniu”. Decyzja ta ma wymiar defensywny – jest odpowiedzią na bezprecedensowe naciski prawne oraz groźby pod jego adresem.

Gratulacje dla Warsha: Powell pogratulował swojemu następcy, wyrażając jednocześnie ulgę z powodu oddalenia śledztwa dotyczącego kontrowersyjnego remontu, które kładło się cieniem na końcówce jego urzędowania.

Nowa era od czerwca: Wszystko wskazuje na to, że do czerwca Fed będzie miał już w pełni uformowane, nowe kierownictwo.

Główne punkty sesji Q&A: Powrót do "Wyżej na dłużej"?

Rozłam w FOMC jest realny: Powell przyznał, że dzisiejsza decyzja była „trudniejszym wyborem niż ta z marca”. Choć większość chciała zachować obecny język komunikatu, gwałtownie wzrosła liczba członków, którzy domagają się przejścia do neutralnego nastawienia lub wręcz jastrzębiego skrzywienia (hike bias) .

Koniec z obniżkami na horyzoncie: Szef Fed postawił sprawę jasno: dopóki presja ze strony cen energii oraz ceł nie ustanie, temat obniżek stóp procentowych zostaje zamrożony. Co gorsza, Powell ostrzegł, że wzrost cen energii prawdopodobnie nie osiągnął jeszcze szczytu .

Hipoteza o cłach: Powell pracuje nad założeniem, że inflacja celna będzie jedynie „jednorazowym efektem cenowym”, który powinien wygasnąć w ciągu dwóch najbliższych kwartałów. To jednak ryzykowne założenie, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność globalnych łańcuchów dostaw.

Rynek pracy to nie problem: Powell bronił kondycji zatrudnienia, stwierdzając, że nie widzi w rynku pracy źródła obecnej presji inflacyjnej. To sygnał, że Fed nie chce „dusić” gospodarki bardziej, niż wymaga tego sytuacja na rynku surowców.

Widać, że mamy obecnie nieco większy "bias" w bardziej jastrzębim kierunku, choć jednocześnie Powell mówił co musi się stać, aby powrócić do obniżek. Ciężko mówić o potencjale powrotu do podwyżek, ale jeśli oczekiwania inflacyjne pójdą w górę, nie można wykluczyć takiego scenariusza. EURUSD poniżej 1,1670, najniżej od 9 kwietnia.

