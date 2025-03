⏬EURUSD traci 0,4% przed Fed

Prognozy wzrostu PKB:

Oczekuje się obniżenia prognoz realnego wzrostu PKB. Mediana uczestników prawdopodobnie obniży prognozę wzrostu na 2025 r. do 1,7% (z 2,1%), a także do 1,7% na lata 2026 i 2027 (z odpowiednio 2,0% i 1,9%). Wzrost może być ograniczony przez niepewności handlowe. Potencjalnie może dojść nawet do krótkotrwałej recesji, biorąc pod uwagę potężny deficyt handlowy w ostatnim miesiącu, co może być kontynuowane ze względu na chęć ominięcia ceł.