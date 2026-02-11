czytaj więcej
14:33 · 11 lutego 2026

PILNE: Mocne dane z rynku pracy USA🔥📈NFP powyżej oczekiwań!

Kamil Szczepański
·

Analityk Rynków Finansowych XTB

-
-
14:30 - Dane o zatrudnieniu z USA za styczeń: 

  • NFP: 130k (Oczekiwano: 66k, Poprzednio: 50k)
  • Prywatne NFP: 172k (Oczekiwano: 70k, Poprzednio: 37k)
  • Udział w Sile Roboczej: 62,5% (Poprzednio: 62,4%)
  • Stopa bezrobocia: 4,3% (Oczekiwano: 4,4%; Poprzednio: 4,4%) 
  • Pełne Bezrobocie (U-6): 8% (Poprzednio: 8,4%) 
  • Średnie wynagrodzenie godzinowe (MoM): 0,4% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,3%)
  • Średnio przepracowane godziny tygodniowo: 34,3 (Oczekiwano: 34,2; Poprzednio: 34,2) 
 

BLS opublikował kolejną serię danych o zatrudniony z USA, w tym niezwykle istotne NFP. Odczyt pokazał istotne ożywienie się na rynku pracy w większości istotnych wskaźników.

 

Dywergencja między odczytami prywatnymi a publicznymi nie tylko nie znika, ale wciąż się powiększa. 

EURUSD (M1)

 

Mocne dane z rynku pracy dają FED argument o zaniechaniu obniżek, dolar notuje znaczne umocnienie. 

Źródło: xStation5

13 lutego 2026, 16:16

