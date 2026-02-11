PILNE: Mocne dane z rynku pracy USA🔥📈NFP powyżej oczekiwań!

14:30 - Dane o zatrudnieniu z USA za styczeń: NFP : 130k (Oczekiwano: 66k, Poprzednio: 50k)

: 130k (Oczekiwano: 66k, Poprzednio: 50k) Prywatne NFP: 172k (Oczekiwano: 70k, Poprzednio: 37k)

Udział w Sile Roboczej: 62,5% (Poprzednio: 62,4%)

Stopa bezrobocia : 4,3% (Oczekiwano: 4,4%; Poprzednio: 4,4%)

: 4,3% (Oczekiwano: 4,4%; Poprzednio: 4,4%) Pełne Bezrobocie (U-6): 8% (Poprzednio: 8,4%)

Średnie wynagrodzenie godzinowe (MoM): 0,4% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,3%)

(MoM): 0,4% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,3%) Średnio przepracowane godziny tygodniowo: 34,3 (Oczekiwano: 34,2; Poprzednio: 34,2) BLS opublikował kolejną serię danych o zatrudniony z USA, w tym niezwykle istotne NFP. Odczyt pokazał istotne ożywienie się na rynku pracy w większości istotnych wskaźników. Dywergencja między odczytami prywatnymi a publicznymi nie tylko nie znika, ale wciąż się powiększa. EURUSD (M1) Mocne dane z rynku pracy dają FED argument o zaniechaniu obniżek, dolar notuje znaczne umocnienie. Źródło: xStation5

