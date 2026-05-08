📈 EURUSD w górę o 0,4% przed NFP

Już o godzinie 14:30 opublikowany zostanie kwietniowy raport NFP z amerykańskiego rynku pracy, który stanowić będzie istotny test dla słabnącego w ostatnich dniach dolara. Amerykańska waluta pozostaje pod presją pomimo porannych nagłówków, które stawiają pod znakiem zapytania trwałość zawieszenia broni na linii USA-Iran.

Ostatni odczyt

Za nami bardzo silny odczyt z marca. Główna miara dot. zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych przekroczyła oczekiwania nawet największych optymistów, sięgając najwyższego poziomu od grudnia 2024 r. (178 tys.). Nieoczekiwanie spadła z kolei stopa bezrobocia (4,3%) i wzrost płac (3,5%). Odczyt stanowił dla rynku sygnał, że Fed nie jest zmuszony do prędkiego cięcia stóp procentowych, co w obliczu dynamicznego wzrostu cen surowców energetycznych było wiadomością wyjątkowo wartościową.

Kontekst geopolityczny

Sytuacja na froncie geopolitycznym wciąż pozostaje napięta. Powiew optymizmu przyniosły środowe doniesienia Axios dot. prac nad memorandum pokojowym. Wczoraj wieczorem prasę obiegły z kolei spekulacje nt. powrotu działań militarnych w razie gdyby trwałe porozumienie między USA a Iranem nie zostało osiągnięte przed wizytą Trumpa w Chinach. Ta zaplanowana jest na 14-15 maja.

Polityka monetarna

Dane są absolutnie fundamentalne dla Rezerwy Federalnej, posiadającej podwójny mandat w ramach którego musi koncentrować się zarówno na stabilności cen, jak i maksymalizacji zatrudnienia. Rynki nie są zdecydowane co do kierunku, który obierze FOMC w najbliższych miesiącach. Coraz większe obawy zwraca sytuacja inflacyjna, co doprowadziło na ostatnim posiedzeniu do znacznego rozłamu w komitecie – aż trzech jego członków sprzeciwiło się tzw. “easing bias”, czyli preferencji niższych stóp procentowych w średnioterminowej perspektywie.

Zaplanowany na najbliższy wtorek odczyt kwietniowej inflacji ma wykazać wzrost głównej miary do poziomu 3,7%. Decydenci koncentrować się będą jednak przede wszystkim na dynamice miary bazowej, wzroście płac oraz oczekiwaniach inflacyjnych, nie są bowiem w stanie w większym stopniu wpływać na inflację wywołaną czynnikami podażowymi, takimi jak wzrost cen surowców energetycznych.

Rynki wyceniają obecnie brak zmian w zakresie stóp procentowych do końca 2026 r. Słaby odczyt, który sugerować będzie, że sytuacja na rynku pracy ulega pogorszeniu, wychodząc z względnie bezpiecznego jeszcze stanu niskiego zatrudnienia, ale i niskiej liczby zwolnień (low fire-low hire), może być sygnałem, że gospodarka potrzebować będzie impulsu ze strony monetarnej. Jest to zresztą spójne z dość gołębią retoryką prezentowaną przez Kevina Warsha, który obejmie stery nad FOMC od kolejnego jego posiedzenia.

Silny odczyt może z kolei pomóc Komitetowi skoncentrować niemal całą swoją uwagę na sytuacji inflacyjnej, zwiększając liczne już, jak się wydaje po ostatnim posiedzeniu, grono jastrzębi.

Bieżące dane

Uwagę zwracają przede wszystkim najbardziej bieżące dane – cotygodniowe deklaracje bezrobocia – które w ubiegłym tygodniu wykazały spadek do 189 tys., najniższego poziomu od 1969 r., w tym pozostały zaś na niskich poziomach (200 tys.). Zdrowe poziomy wykazały także dane ADP (choć od czasu pandemii ich korelacja z odczytem NFP jest istotnie słabsza).

Wykres: Dane NFP oraz ADP (2015 - 2026)

Źródło: XTB, 08.05.2026

Michał Jóźwiak

Analityk Rynków Finansowych XTB