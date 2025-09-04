EURUSD waha się podczas przesłuchania kandydata Trumpa do Fed ↕️

EURUSD doświadcza dużych wahań w trakcie przesłuchania kandydata Donalda Trumpa na członka Rady Gubernatorów Fed przez Komisję Bankową Senatu USA. Trwające od ponad 2 godzin przesłuchanie jest ostatnim krokiem przed głosowaniem ws. nominacji Stephena Mirena.

Tematem przewodnim przesłuchania Mirana jest niezależność Rezerwy Federalnej, która stoi pod znakiem zapytania w obliczu presji wywieranej na amerykańskim banku centralnym przez Donalda Trumpa. Ogień krytyki podniosła przede wszystkim senator Warren z Partii Demokratycznej, które zdaniem “naiwnie lub nawet niebezpiecznie jest myśleć, że można tak łatwo przejść z wysoce politycznej do apolitycznej roli”. Miran pełni aktualnie rolę głównego doradcy ekonomicznego Trumpa, z której ma zrezygnować w przypadku zaprzysiężenia do Fed.

Miran deklaruje, że niezależność Fed jest sprawą najwyższej wagi, jednocześnie wyraźnie trzymając się agendy Trumpa i broniąc zarówno ceł, jak i polityki migracyjnej. Zdaniem kandydata “nie ma dowodów, że cła ciążą na małych i średnich przedsiębiorstwach”, a uszczelnianie granic ma mieć deflacyjny wpływ na gospodarkę. Miran dodał, że “prezydent poczynił kilka wspaniałych uwag na temat polityki monetarnej, jednak Fed powinien zostać niezależny”.

