EURUSD wraca powyżej 1,18 po świetnych danych z przemysłu w Niemczech 🇩🇪 📈

08:00, Niemcy, zamówienia w przemyśle w grudniu 2025: Aktualnie: 7,8% m/m

Prognoza: -1,8% m/m

Poprzednio: 1,6% m/m (rewizja w górę z 1,5%) Niemiecki przemysł odnotował w grudniu 2025 roku imponujący wzrost zamówień o 7,8% m/m. Wynik napędzały głównie duże zlecenia w sektorze metali (+30,2%) oraz maszynowym (+11,5%). Popyt krajowy wzrósł o 10,7%, wyprzedzając zamówienia zagraniczne, co świadczy o silnym ożywieniu wewnętrznym w czwartym kwartale (trzy ostatnie odczyty były dodatnie i powyżej oczekiwań). Mimo ogólnego optymizmu, sektor motoryzacyjny odnotował spadek o 6,3%. Również realne obroty w przemyśle obniżyły się o 1,4%, co sugeruje, że rekordowy napływ zamówień nie przełożył się jeszcze na bieżącą sprzedaż. EURUSD zyskuje ok. 0,1% po publikacji danych, wracając powyżej psychologicznego poziomu 1,18. Źródło: xStation5

