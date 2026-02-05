czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
08:13 · 5 lutego 2026

EURUSD wraca powyżej 1,18 po świetnych danych z przemysłu w Niemczech 🇩🇪 📈

08:00, Niemcy, zamówienia w przemyśle w grudniu 2025:

  • Aktualnie: 7,8% m/m

  • Prognoza: -1,8% m/m

  • Poprzednio: 1,6% m/m (rewizja w górę z 1,5%)

 

Niemiecki przemysł odnotował w grudniu 2025 roku imponujący wzrost zamówień o 7,8% m/m. Wynik napędzały głównie duże zlecenia w sektorze metali (+30,2%) oraz maszynowym (+11,5%). Popyt krajowy wzrósł o 10,7%, wyprzedzając zamówienia zagraniczne, co świadczy o silnym ożywieniu wewnętrznym w czwartym kwartale (trzy ostatnie odczyty były dodatnie i powyżej oczekiwań).

Mimo ogólnego optymizmu, sektor motoryzacyjny odnotował spadek o 6,3%. Również realne obroty w przemyśle obniżyły się o 1,4%, co sugeruje, że rekordowy napływ zamówień nie przełożył się jeszcze na bieżącą sprzedaż.

EURUSD zyskuje ok. 0,1% po publikacji danych, wracając powyżej psychologicznego poziomu 1,18.

 

Źródło: xStation5

