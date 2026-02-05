Kalendarz ekonomiczny: Banki centralne w cieniu globalnej wyprzedaży (05.02.2026)

Rynek żyje trwającą wyprzedażą na spółkach technologicznych oraz wznowioną presja na metalach szlachetnych, a ogólne napięcie powinno tylko wzrosnąć w obliczu zaplanowanych na dziś pierwszoplanowych publikacji danych makro.
Czwartek upłynie przede wszystkim pod znakiem banków centralnych na Starym Kontynencie. O 13:00 swoją decyzję dot. stóp procentowych opublikuje Bank Anglii, natomiast o 14:15 przyjdzie czas na Europejski Bank Centralny.
Choć w obu przypadkach oczekuje się utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, uwaga skupi się na komunikatach towarzyszących. Bank Anglii może zasygnalizować gotowość do obniżek w nadchodzących miesiącach, natomiast EBC najpewniej potwierdzi sprzyjający bilans ryzyk: inflację w celu oraz postępujące ożywienie gospodarcze w strefie euro.
Z kolei w USA inwestorzy skupią się na kolejnej serii danych z rynku pracy. Obok cotygodniowych wniosków o zasiłek, opublikowany zostanie raport JOLTS dotyczący nowych ofert pracy. Wczorajszy, rozczarowujący odczyt ADP (zaledwie 22 tys. nowych miejsc pracy) narzucił pesymistyczny ton, dlatego każde kolejne oznaki słabości mogą wyhamować obserwowane zyski na dolarze.
Wyniki finansowe zaprezentują m.in.: Amazon, Shell, UniCredit, BNP Paribas, Philip Morris.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Euforia na Wall Street; SILVER odbija 10% 📱
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (09.02.2026)
Komentarz giełdowy: Chwilowa niepewność czy zmiana paradygmatu?
PILNE: US100 rośnie, Nvidia zyskuje 5% 🗽Dane UoM wskazują poprawę nastrojów, spadek oczekiwań inflacyjnych
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.