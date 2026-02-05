Kalendarz ekonomiczny: Banki centralne w cieniu globalnej wyprzedaży (05.02.2026)

Rynek żyje trwającą wyprzedażą na spółkach technologicznych oraz wznowioną presja na metalach szlachetnych, a ogólne napięcie powinno tylko wzrosnąć w obliczu zaplanowanych na dziś pierwszoplanowych publikacji danych makro.

Czwartek upłynie przede wszystkim pod znakiem banków centralnych na Starym Kontynencie. O 13:00 swoją decyzję dot. stóp procentowych opublikuje Bank Anglii, natomiast o 14:15 przyjdzie czas na Europejski Bank Centralny.

Choć w obu przypadkach oczekuje się utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, uwaga skupi się na komunikatach towarzyszących. Bank Anglii może zasygnalizować gotowość do obniżek w nadchodzących miesiącach, natomiast EBC najpewniej potwierdzi sprzyjający bilans ryzyk: inflację w celu oraz postępujące ożywienie gospodarcze w strefie euro.

Z kolei w USA inwestorzy skupią się na kolejnej serii danych z rynku pracy. Obok cotygodniowych wniosków o zasiłek, opublikowany zostanie raport JOLTS dotyczący nowych ofert pracy. Wczorajszy, rozczarowujący odczyt ADP (zaledwie 22 tys. nowych miejsc pracy) narzucił pesymistyczny ton, dlatego każde kolejne oznaki słabości mogą wyhamować obserwowane zyski na dolarze.

Wyniki finansowe zaprezentują m.in.: Amazon, Shell, UniCredit, BNP Paribas, Philip Morris.

Źródło: xStation5