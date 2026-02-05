Poranna odprawa (05.02.2026)

-
Wyniki Alphabet i rekordowe plany na CAPEX pomogły zredukować spadki na spółkach technologicznych w handlu po godzinach, choć kontrakty na indeksy w USA wciąż handlują na czerwono. Kontrakty na Nasdaq 100 wróciły powyżej 25 000 po wczorajszym tąpnięciu (US100: -0,3%; podobne US500), natomiast kontakty na Dow Jones handlują na płasko. EU50 zyskuje 0,15% przed startem sesji w Europie.
-
Alphabet przebił oczekiwania, osiągając 113,8 mld USD przychodu dzięki silnej monetyzacji AI i dynamicznemu wzrostowi Google Cloud (+48% r/r). Inwestorzy wciąż trawią jednak bezprecedensowy plan wydatków CAPEX na 2026 rok (175–185 mld USD), który ma ugruntować dominację spółki w infrastrukturze chmurowej kosztem krótkoterminowej presji na marże. Na danych zyskali przede wszystkim dostawcy spółki, jak Nvidia (+1,7% w handlu po godzinach). Sam Alphabet traci 1,9% w premarkecie.
-
Rynki w Azji podążają za wczorajszymi spadkami na Wall Street, napędzanymi przez duże przetasowania w sektorze technologicznym w poszukiwaniu pewnych zwycięzców. Południowokoreański KOSPI osuwa się 4% pod presją spadków na Samsungu i SK Hynix (kolejno: -5,8%, -6,8%). JP225 nurkuje 1,4%, jednak spadki amortyzują dobre wyniki Panasonica i Renesas. CHN.cash i HK.cash na ten moment na zielono (kolejno: +0,9% i +0,5%).
-
Dolar kontynuuje wzrosty względem wszystkich walut G10 (GBPUSD: -0,3%, USDJPY: +0,1%). Awersja do ryzyka wciąż ciąży walutom Antypodów (AUDUSD: -0,35%, NZDUSD: -0,2%). Spadki na ropie obciążają z kolei koronę norweską (USDNOK: +0,5%). EURUSD traci ok. 0,15% do 1,1788.
-
Metale szlachetne wracają do dramatycznych spadków: srebro osuwa się 10% do 78,80 USD, całkowicie wymazując odbicie ostatnich dwóch sesji, złoto cofa się kolejne 0,7% do 4926 USD, kontrakty na platynę tracą 6%.
-
Ropa brent i WTI również wymazują wczorajsze wzrosty (-1%); NATGAS zyskuje trzecią sesję z rzędu (+2%).
-
Spadki na krypto nie hamują, a największe tokeny zbliżają się do psychologicznych wsparć: Bitcoin traci 2,1% do 70 900 USD, natomiast Ethereum osuwa się kolejne 1,3% do 2090 USD.
Podsumowanie dnia: Euforia na Wall Street; SILVER odbija 10% 📱
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (09.02.2026)
Komentarz giełdowy: Chwilowa niepewność czy zmiana paradygmatu?
PILNE: US100 rośnie, Nvidia zyskuje 5% 🗽Dane UoM wskazują poprawę nastrojów, spadek oczekiwań inflacyjnych
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.