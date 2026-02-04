Podsumowanie dnia: Amerykański Big Tech i krypto w rozpaczy 🤖 📉 USD dominuje FX 💵 (04.02.2026)

-
Po mieszanym otwarciu Wall Street wróciło do ostrej korekty, zainicjowanej przez cały sektor technologiczny. Kontrakty na wszystkie amerykańskie indeksy handlują aktualnie na czerwono. Największe straty ponosi Nasdaq (US100: -2,3%), zaraz za nim indeks małych spółek Russell 2000 (US2000: -1,9%). Łagodniej wygląda sytuacja na S&P 500 (US500: -1%), natomiast najlepiej radzi sobie skoncentrowany na spółkach typu value Dow Jones (US30: -0,1%).
-
Katalizatorem wyprzedaży sektora technologicznego była zapaść akcji AMD (-16%). Prognoza przychodów na I kwartał rozczarowała względem bardzo wygórowanych oczekiwań rynku, kompletnie przyćmiewając solidny raport za IV kwartał. Spółka pokazała 10,27 mld USD przychodów, powyżej konsensusu, a na Q1 wskazała ok. 9,8 mld USD (±300 mln) — teoretycznie powyżej prognoz, ale za słabo jak na spółkę płynącą na gorączce AI.
-
Zatrudnienie w USA wg prywatnego raportu ADP wzrosło w styczniu jedynie o 22 tys., poniżej prognoz na poziomie 45 tys., natomiast poprzedni odczyt został zrewidowany z 41 tys. do 37 tys. Dane za styczeń uratował skok zatrudnienia w edukacji i usługach ochrony zdrowia, bez których odczyt byłby ujemny.
-
Donald Trump odbył długą rozmowę z Xi Jinpingiem, poruszając tematy handlu, Ukrainy oraz napięciach wokół Iranu i Tajwanu. Trump potwierdził kwietniowe spotkanie w Pekinie i chińskie zakupy amerykańskiej soi. Do rozmowy doszło w kontekście kruchego rozejmu handlowego i po rozmowie Xi z Putinem, podkreślając rosnące znaczenie geopolitycznej koordynacji oraz stabilizacji relacji gospodarczych.
-
Europa w dużej mierze wyszła spod presji obronną ręką. Na zielono handlują kontrakty na indeksy w Szwajcarii (SUI20: +0,95%), Wielkiej Brytani (UK100: +0,9%), Francji (FRA40: +0,85%), Polsce (W20: +0,7%) oraz Hiszpanii (SPA35: +0,6%). Spadki natomiast obserwujemy na DE40 (-0,7%) oraz NED25 (-0,6%).
-
Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe w Polsce na niezmienionym poziomie (st. referencyjna: 4%). Zachowawczą decyzję najprawdopodobniej umotywował ostatni szybszy od oczekiwań wzrost płac w Polsce oraz oczekiwanie na marcowe projekcje gospodarcze NBP.
-
Dolar dominują dzisiejszą sesję na FX, umacniając się względem wszystkich walut G10 i ważniejszych walut krajów wschodzących (USDIDX: +0,3%). Najgorzej radzą sobie za to waluty Antypodów (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,8%). EURUSD traci ok. 0,1% do psychologicznego poziomu 1,18.
-
Zmienność na metalach szlachetnych jest dzisiaj wyraźnie ograniczona w porównaniu z ostatnimi wahaniami. Złoto traci 0,5% do 4920 USD, natomiast srebro zyskuje 0,5% do 86 USD.
-
Ropa brent i WTI przedłużają wczorajsze wzrosty o ok. 1,5%; NATGAS również zyskuje drugi dzień z rzędu (+2%).
-
Pogłębia się wyprzedaż na kryptowalutach: Bitcoin traci 2,3% do 74 000 USD, natomiast Ethereum osuwa się kolejne 3,2% do 2164 USD.
