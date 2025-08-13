EURUSD wznawia wzrosty w reakcji na spotkanie Trump-Europa 📈

Kurs EURUSD wznawia bycze momentum po wpisie Donalda Trumpa w mediach społecznościowych, w którym prezydent USA zapowiedział spotkanie europejskimi przywódcami przed szczytem z Władimirem Putinem.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udał się do Berlina na wirtualne spotkanie z Donaldem Trumpem i przywódcami Europy przed szczytem Trumpa i Putina na Alasce. Państwa europejskie obawiając się porozumienia zawartego bez udziału Ukrainy po sugestiach Trumpa dotyczących możliwych ustępstw terytorialnych. Zełenski podkreślił, że Ukraina nie może zgodzić się na wycofanie z Donbasu ze względu na ryzyko przyszłych rosyjskich ataków.
Przywódcy europejscy starają się utrzymać jedność i przygotowują plany awaryjne na wypadek niekorzystnego dla nich wyniku szczytu. Dlatego też nagłe spotkanie między Stanami a Europą oraz słowa Trumpa o „wspaniałych ludziach, którzy chcą doprowadzić do porozumienia” mogą nieco zmniejszyć obawy przed układem pomijającym interesy Europy. Niemniej napięcia są wciąż widoczne na rynkach finansowych, gdzie bezpieczne aktywa (złoto, srebro i frank szwajcarski) notują dalsze wzrosty.
Na korzyść euro działają również najświeższe komentarze Sekretarzu Skarbu Scotta Bessenta, iż stopy procentowe w USA powinny być niższe o 150-175 punktów bazowych. W swoim wywiadzie Bessent podał również, że lista kandydatów na nowego szefa Fed opiewa na aż 10-11 nazwisk. Poprzednio Trump mówił o "dwóch Kevinach i jeszcze dwóch innych".
EURUSD wybiło się powyżej 1,17, dodając dzisiaj 0,4% względem wczorajszego zamknięcia. Źródło: xStation5
