VIX traci 10% wobec próby odreagowania indeksów na Wall Street🗽

Najważniejsze wnioski Krzywa VIX na krótko się odwróciła , co pokazuje wzrost niepewności w krótkim terminie.

Ruch był łagodny, bez paniki , a VIX wzrósł do ok. 24 pkt , najwyżej od kwietnia.

Analitycy uznają to raczej za oczyszczenie rynku z nadmiaru spekulacji , a nie sygnał kryzysu.

Murphy widzi sytuację jako tymczasową, Curnutt – jako ostrzeżenie przed napięciami i wysokimi wycenami.

Rynek pozostaje czujny: zmienność rośnie, ale emocje są pod kontrolą.

Krzywa VIX odwróciła się na krótko, co oznacza, że krótkoterminowy VIX wzrósł powyżej kontraktów terminowych — to sygnał, że inwestorzy postrzegają niepewność w krótkim okresie jako większe zagrożenie niż ryzyka długoterminowe. Takie odwrócenia zdarzają się rzadko i zazwyczaj towarzyszą im napięcia rynkowe, choć tym razem sytuację określa się jako łagodną, a nie napędzaną paniką. Indeks VIX w handlu bieżącym skoczył w okolice 24 punktów , najwyższego poziomu od ostatniej wyprzedaży wywołanej cłami w kwietniu, po czym się ustabilizował.

, najwyższego poziomu od ostatniej wyprzedaży wywołanej cłami w kwietniu, po czym się ustabilizował. Analitycy sugerują, że ten ruch odzwierciedla oczyszczenie rynku z nadmiaru spekulacji , a nie początek szerszego kryzysu. Chris Murphy z Susquehanna Group uważa odwrócenie za reakcję tymczasową — inwestorzy spodziewają się turbulencji, ale nie panikują.

, a nie początek szerszego kryzysu. z uważa odwrócenie za reakcję tymczasową — inwestorzy spodziewają się turbulencji, ale nie panikują. Historycznie większość rynkowych dołków pojawia się w okresie tzw. backwardation na VIX, jednak takie przypadki zwykle następują po większych korektach indeksu S&P 500 (powyżej 5%) — w przeciwieństwie do obecnego, łagodnego spadku. Analitycy ostrzegają, że gdyby VIX spadł z powrotem w okolice 14 punktów , mogłoby to oznaczać niebezpieczny powrót samozadowolenia na rynku.

(powyżej 5%) — w przeciwieństwie do obecnego, łagodnego spadku. Analitycy ostrzegają, że gdyby VIX spadł z powrotem w okolice , mogłoby to oznaczać niebezpieczny powrót samozadowolenia na rynku. Zarządzający funduszami ograniczyli poziom gotówki i zwiększyli ekspozycję na akcje, co może zmniejszyć potencjał zakupowy przy kolejnych spadkach. Tymczasem Commodity Trading Advisers (CTA) mają ograniczone możliwości dalszych zakupów, lecz w przypadku spadku indeksu S&P 500 o kilka dodatkowych procent mogliby sprzedać aktywa o wartości nawet 46 miliardów dolarów. Ogólny sentyment zmienność prawdopodobnie pozostanie podwyższona, odzwierciedlając rynek balansujący między optymizmem a ostrożnością po wstrząsie wywołanym przez cła. Źródło: xStation5

