Podsumowanie dnia: Komentarze Trumpa sprzyjają Wall Street 📈Mocne spadki metali szlachetnych

- Rynki akcji spadają przed miesięcznym rozliczeniem rynku opcji
- Dolar i rentowności obligacji nieznacznie w górę
- Metale szlachetne i kryptowaluty tracą
- Trump wskazuje na 'dobrą wolę' w rozmowach z Chinami
- Indeks zmienności VIX spada prawie 10% wobec próby odrobienia spadków na amerykańskim rynku akcji. Kontrakty US100, US500 i US30 zyskują nieznacznie, a akcje Zions Bancorp rosną o ponad 3%, powoli odrabiając wczorajszą wyprzedaż po podniesieniu oceny w Baird i optymistycznych komentarzy Raymond James. Moody's twierdzi, że amerykańskiemu sektorowi finansowemu nie grozi powtórka z 2008 roku, choć ilość złych pożyczek rośnie
- Nastroje rynku akcji wsparły komentarze Trumpa, który przekazał, że może 'przeciągnąć' datę graniczną umowy handlowej z Chinami poza 1 listopada. Trump stwierdził, że podejmie rozmowy z Xi mając na uwadze interesy obu gospodarek i spróbuje wypracować opłacalną umowę handlową dla obu gospodarek. Stwierdził też, że jest zainteresowany ukraińską technologią dronów. Prezydent USA stwierdził, że pozwolenie Ukrainie na ataki wgłąb w Rosji, byłoby eskalacją, będzie rozmawiał Zełenskim przed spotkaniem z Putinem w Budapeszcie. Jednocześnie chińskie ministerstwo obrony ostrzegło USA przed niebezpiecznymi próbami dozbrojenia Tajwanu.
- Wysłannik Kremla wezwał Elona Muska i jego firmę The Boring Company do udziału w budowie podmorskiego tunelu kolejowego o wartości 65 miliardów dolarów, który miałby połączyć Rosję z Alaską. Kirill Dmitriew zaproponował nazwę „Tunel Putin–Trump”. Według analiz Kremla, technologia Muska mogłaby obniżyć koszty do 8 miliardów dolarów i pozwolić na zakończenie inwestycji w ciągu ośmiu lat. Propozycja pojawiła się po rozmowie Władimira Putina z Donaldem Trumpem na temat Ukrainy; dalsze negocjacje mają się odbyć w Budapeszcie.
- Szef WTO przekazał, że odbył rozmowę z Chinami i stwierdził, że USA będą naciskać na deeskalację napięć handlowych; polecił obu stronom zachowanie ostrożności. Według szacunków rozdzielenie gospodarcze USA i Chin doprowadziłoby do fragmentacji handlu i mogłoby obniżyć globalne PKB nawet o 7% w długoterminowej perspektywie
