Musalem z Fed komentuje wpływ ceł na gospodarkę USA🗽

- Według Musalema z Fed cła nie wpływają obecnie na ceny usług
- Cła zaczną wpływać na ceny od połowy 2026 roku
- Musalem sugeruje niewielkie obniżki stóp w USA
Alberto Musalem z Rezerwy Federalnej USA odniósł się dziś do sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych oraz kwestii ceł. Oto najważniejsze wypowiedzi:
Komentarze Musalema z Fed
-
Cła nie wydają się przenikać do sektora usług.
-
Siła nabywcza wciąż stanowi problem dla wielu Amerykanów.
-
Wpływ ceł będzie odczuwalny w gospodarce do połowy przyszłego roku.
-
Skutki ceł nadal przepływają przez gospodarkę.
-
Jest zbyt wcześnie, by przesądzać o decyzjach podczas posiedzeń FOMC po październiku.
-
Znajdujemy się w wyjątkowo niepewnym momencie.
-
Nie podejmuję decyzji na podstawie pojedynczych danych w kontekście szerszego spowolnienia.
-
Widzę ograniczoną przestrzeń na obniżki stóp, zanim polityka stanie się akomodacyjna.
-
Fed nie powinien działać według z góry ustalonego planu, lecz stosować zrównoważone podejście.
-
Mógłbym poprzeć dalsze obniżki stóp, jeśli pojawią się dodatkowe zagrożenia dla rynku pracy, a inflacja pozostanie pod kontrolą.
Źródło: xStation5
