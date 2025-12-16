EURUSD zyskuje 0,12% przed NFP 📈

Już za chwile poznamy opóźnioną publikację z rynku pracy w USA. Raport NFP będzie obejmował dwa miesiące i pojawia się w momencie wyjątkowo wysokiej niepewności na rynku pracy w USA. Konsensus zakłada około +50 tys. etatów w listopadzie, ale prognozy prywatne obejmują szeroki zakres od +20 tys. do +100 tys. ze względu na nadzwyczajne zniekształcenia spowodowane shutdownem. Październikowe payrolls prawdopodobnie pokażą niewielki spadek. Dane jednak nie będą zawierały odczytu stopy bezrobocia z badania gospodarstw domowych. W przypadku listopada rynek oczekuje wzrostu bezrobocia do 4,5%, co odzwierciedla zarówno słabsze zatrudnienie, jak i statystyczny szum po okresie zamknięcia urzędów statystycznych.

Co sugerują dane makroekonomiczne?

Wskaźniki makro wyprzedzające sugerują stabilizujący się rynek pracy. Nie wskazują natomiast na większe załamanie, jednak sygnały w niektórych przypadkach są mieszane. Indeks zatrudnienia ISM composite składający się zarówno z ISM zatrudnienia dla usług, jak i przemysłu (stosunek 80:20) wskazuje na umiarkowaną poprawę sytuacji, pozostając w rejonie kontraktacji. Należy tu jednak mieć na uwadze dużo lepszą sytuację w sektorze usług, który dzięki większej wadze w strukturze zatrudnienia wpływa na lekkie odbicie wskaźnika composite. Podobny, bardziej zdecydowany kierunek, wskazują plany zatrudnienia sektora mniejszych spółek.

Jak widzimy na poniższe grafice, plany zatrudnienia NFIB są blisko skorelowane ze zmianą zatrudnienia w całej gospodarce USA. Dane sugerują więc potencjalną poprawę sytuacji.

Również 4-tygodniowa średnia nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych poprawiła się nieznacznie.

Z kolei słabe odczyty ADP w ostatnich miesiącach (również za październik i listopad) sugerują przeciwny kierunek. Należy jednak pamiętać, że dane ADP dotyczą sektora prywatnego, a NFP uwzględnia również istotny sektor rządowy. ADP jest prywatnym podmiotem analitycznym, dlatego dane były publikowane podczas zamknięcia rządu.

Poza głównym odczytem kluczowe będą dane o płacach i aktywności zawodowej. Oczekuje się wzrostu wynagrodzeń o 0,3% m/m, co jest zgodne z powolnym wygaszaniem presji płacowych, lecz nadal powyżej poziomów typowych dla celu inflacyjnego Fed na poziomie 2%. Dodatkowo należy pamiętać, że problemy związane z shutdownem, czyli mniejsza próba i skrócone okno zbierania danych w listopadzie oznaczają, że listopadowy odczyt bezrobocia będzie obarczony znacznie większym błędem standardowym, utrudniając interpretację.

Oczekiwania Fed

Dla rynków i Fed bieżący raport może przynieść więcej niepewności niż jasnych sygnałów. Fed już przyznał, że wcześniejsze payrolls mogły być zawyżone nawet o ok. 60 tys. miesięcznie, co sugeruje ostrożność w interpretacji danych. Dodatkowo przed posiedzeniem FOMC 27–28 stycznia pojawią się jeszcze kompletne raporty o CPI i zatrudnieniu. Rynek obecnie wycenia 28% szans na styczniowe cięcie stóp, a dzisiejszy raport musiałby pokazać albo wyraźne przyspieszenie, albo poważne pogorszenie, by zmienić te oczekiwania. Z drugiej strony w ostatnich dniach oczekiwania obniżki w styczniu mają tendencję lekko wzrostową.

EURUSD

EURUSD kontynuuje wzrosty przed publikacją. Para testuje najwyższe poziomy od września, przebijając się wczoraj na stałe powyżej zniesienia 61.8. Co ciekawe, wzrost jest kontynuowany nawet przy negatywnym wydźwięku danych PMI z Europy. Inwestorzy skupią się dzisiaj na listopadowym odczycie. Jeśli wypadnie on w okolicach 50 tys., zmienność nie powinna być zbyt duża, ale mocniejsze dane mogłyby doprowadzić nawet do próby przetestowania 1,17. Negatywny odczyt dałby szanse na przetestowanie poziomu 1,18.