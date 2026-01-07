Wykres dnia: CHN.cash (07.01.2026) Koniec wzrostów w Chinach 📉 🇨🇳

Kontrakt na chiński indeks HSCEI osuwa się 1,1% w reakcji na głęboki spadek apetytu na ryzyko. Oczekiwanie na szereg kluczowych danych z amerykańskiego rynku pracy generuje zachowawczość na całym świecie, a kwestie geopolityczne dodatkowo obciążają notowania indeksów w Azji. CHN.cash handluje poniżej poziomu 50 zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej, jednak wyprzedaż zatrzymała się przed 100-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA100; ciemny fiolet). Utrzymanie kursu powyżej średniej będzie kluczowe dla kontynuuacji odbicia rozpoczętego na przełomie 2025 i 2026 roku. Na niebieskio kontrakt na japoński Nikkei 225, również pod presją decyzji Pekinu. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs CHN.cash? Chiny wstrzymały eksport niektórych metali ziem rzadkich oraz towarów podwójnego zastosowania do Japonii powołując się na kwestie bezpieczeństwa po komentarzach japońskiej premier Sanae Takaichi na temat Tajwanu. Restrykcje weszły w życie w momencie ogłoszenia i mogą wpłynąć na łańcuchy dostaw w kluczowych sektorach, jak elektronika, lotnictwo i obronność. Chiny dodatkowo wszczęły przeciwko Japonii postępowanie antydumpingowe ws. środków używanych do produkcji półprzewodników.

Decyzja Pekinu doprowadziła do rozkładu nastrojów w całym regionie. Chińskie metale ziem rzadkich odpowiadały za przytłaczające 63% japońskiego importu surowców w 2024 roku, a ich ograniczenie może poważnie zaburzyć produkcję w sektorze elektronicznym, motoryzacyjnym i obronnym. Dla chińskich firm oznacza to utratę znaczącej bazy odbiorców, a dla inwestorów zwiększenie niepewności w całym łańcuchu dostaw i presję na ceny komponentów strategicznych.

Na CHN.cash ciąży również wyhamowanie wzrostów napędzanych przez AI-optymizm. Apetyt na ryzyko wyraźnie spada wraz z tym jak inwestorzy szykują się na kluczowe dane z amerykańskiego rynku pracy, szczególnie istotne z perspektywy polityki Fed w najbliższych miesiącach. Oczekiwania wobec piątkowego NFP są dość wysokie – rynek spodziewa się stabilizacji na rynku pracy oraz dalszego wzrostu zatrudnienia po miesiącach zmiennych odczytów. Preludium do raportu będą dzisiejsze publikacje ADP oraz JOLTS, które wg konsensusu mają potwierdzić narrację o stabilnym zatrudnieniu, ale wciąż niskim popycie na pracę.

