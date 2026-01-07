Niemiecki konglomerat przemysłowy odsprzeda problematyczną jednostkę w Indiach ❓Akcje zyskują 5% 📈

Niemiecki konglomerat przemysłowy Thyssenkrupp AG (TKA.DE), znany z produkcji stali, części samochodowych i technologii przemysłowych, zyskuje dziś na giełdzie blisko 5% po doniesieniach, że może wreszcie doprowadzić do przełomowej sprzedaży swojej problematycznej jednostki stalowej. Według Reutersa, Thyssenkrupp rozważa stopniowe przekazanie kontroli nad Thyssenkrupp Steel Europe indyjskiej grupie Jindal Steel International w systymie najpierw 60% udziałów, a następnie reszty w kolejnych etapach. Taki model transakcji mógłby w końcu rozwiązać trwające od lat komplikacje związane z około 2,5 mld euro zobowiązań emerytalnych, które skutecznie blokowały wcześniejsze próby sprzedaży. W oczach inwestorów to sygnał, że sukcesja może być bardziej realistyczna niż kiedykolwiek. Dla Jindal Steel byłby to natomiast odważny krok w stronę europejskiego rynku po niedawnym przejęciu czeskiej Vitkovice Steel.

Dodatkowym impulsem dla nastrojów wokół grupy są świeże rekomendacje Deutsche Banku dotyczące spółki-córki grupy, Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE). Analitycy podnieśli ocenę z „hold” do „buy”, wskazując, że aktywność spółki zbliża się do rynkowego dołka, a obecne poziomy cen mogą oferować atrakcyjny punkt wejścia. Choć obniżono cel wyceny do 11 EUR z 12 EUR, analityk Michael Kuhn podkreślił, że Nucera utrzymuje solidne fundamenty i przygotowuje się na nowy cykl wzrostowy w sektorze zielonej energii.

Na fali tych informacji akcje Thyssenkrupp zyskują dziś, bo rynek zaczyna wierzyć, że spółka faktycznie zbliża się do momentu, w którym strefa największych problemów pozostanie za nią. Mniejszy ciężar stali i większe skupienie na segmentach wysokomarżowych, od technologii przemysłowej po zielony wodór, mogłyby wzmocnić sytuację finansową znanej marki niemieckiego przemysłu.

Akcje spółki wybiły się powyżej 50- oraz 100- dniowych wykładniczych średnich kroczących, co może oznaczać, że walory powróciły do długoterminowego trendu wzrostowego. Warto pamiętać jednak o tym, że ostatnie sesje dla spółki były bardziej zmienne, co może podnosić wahania kursowe (RSI dla 14-dniowej średniej blisko 70 punktów). Źródło: xStation