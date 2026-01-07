Niemiecki konglomerat przemysłowy odsprzeda problematyczną jednostkę w Indiach ❓Akcje zyskują 5% 📈

Niemiecki konglomerat przemysłowy Thyssenkrupp AG (TKA.DE), znany z produkcji stali, części samochodowych i technologii przemysłowych, zyskuje dziś na giełdzie blisko 5% po doniesieniach, że może wreszcie doprowadzić do przełomowej sprzedaży swojej problematycznej jednostki stalowej. Według Reutersa, Thyssenkrupp rozważa stopniowe przekazanie kontroli nad Thyssenkrupp Steel Europe indyjskiej grupie Jindal Steel International w systymie najpierw 60% udziałów, a następnie reszty w kolejnych etapach. Taki model transakcji mógłby w końcu rozwiązać trwające od lat komplikacje związane z około 2,5 mld euro zobowiązań emerytalnych, które skutecznie blokowały wcześniejsze próby sprzedaży. W oczach inwestorów to sygnał, że sukcesja może być bardziej realistyczna niż kiedykolwiek. Dla Jindal Steel byłby to natomiast odważny krok w stronę europejskiego rynku po niedawnym przejęciu czeskiej Vitkovice Steel.
Dodatkowym impulsem dla nastrojów wokół grupy są świeże rekomendacje Deutsche Banku dotyczące spółki-córki grupy, Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE). Analitycy podnieśli ocenę z „hold” do „buy”, wskazując, że aktywność spółki zbliża się do rynkowego dołka, a obecne poziomy cen mogą oferować atrakcyjny punkt wejścia. Choć obniżono cel wyceny do 11 EUR z 12 EUR, analityk Michael Kuhn podkreślił, że Nucera utrzymuje solidne fundamenty i przygotowuje się na nowy cykl wzrostowy w sektorze zielonej energii.
Na fali tych informacji akcje Thyssenkrupp zyskują dziś, bo rynek zaczyna wierzyć, że spółka faktycznie zbliża się do momentu, w którym strefa największych problemów pozostanie za nią. Mniejszy ciężar stali i większe skupienie na segmentach wysokomarżowych, od technologii przemysłowej po zielony wodór, mogłyby wzmocnić sytuację finansową znanej marki niemieckiego przemysłu.
Akcje spółki wybiły się powyżej 50- oraz 100- dniowych wykładniczych średnich kroczących, co może oznaczać, że walory powróciły do długoterminowego trendu wzrostowego. Warto pamiętać jednak o tym, że ostatnie sesje dla spółki były bardziej zmienne, co może podnosić wahania kursowe (RSI dla 14-dniowej średniej blisko 70 punktów). Źródło: xStation
Puls GPW: Parkiet odrabia straty!
Rio Tinto i Glencore wstrząsają rynkiem górniczym🚨 Giganci negocjują fuzję 🤝
Poranna odprawa (09.01.2026)
Micron stawia miliardy na AI. Oto co napędza nowy supercykl półprzewodników!📈
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.