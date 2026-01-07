Srebro traci 3% po wzroście do okolic historycznego rekirdu📉Podwójny szczyt?

Ceny srebra na początku roku zainicjowały nową, silną falę wzrostową, która wyniosła ceny kruszcu z okolic 70 USD do blisko 82 USD, zbliżając się do historycznego szczytu z końcówki grudnia 2025 roku. Jednak ruch spadkowy został zainicjowany wczoraj, a kruszec spada ok. 5% od lokalnego szczytu do 78 USD i walczy o utrzymanie momentum powyżej EMA50 (pomarańczowa linia). Wskaźnik RSI wynosi obecnie niespełna 45, a na MACD widzimy potencjalnie niedźwiedzie przecięcie średnich. Open interest na srebrze na 30 grudnia wyniósł 157 391 kontraktów, co oznacza rynek aktywny, ale nieprzegrzany pod względem ogólnego rozmiaru otwartych pozycji opcji.

Managed Money (duzi spekilanci) utrzymuje 29 100 kontraktów long i 15 092 kontrakty short, co daje pozycję netto long na poziomie około +14 000 kontraktów.

W ujęciu tygodniowym fundusze zredukowały w ostatnim tygodniu grudnia ekspozycję, zamykając 5 926 kontraktów long i jednocześnie zwiększając pozycje short o 1 674 kontrakty.

Commercials (Producer/Merchant/Processor/User) posiadają jedynie 4 680 kontraktów long przy aż 30 754 kontraktach short, co daje pozycję netto short w wysokości około 26 000 kontraktów.

W ostatnim tygodniu Commercials dodatkowo zmniejszyli pozycje długie o 1 153 kontrakty i zwiększyli shorty o 692 kontrakty, sprzedając wzrosty rynku.

Różnica w pozycjonowaniu pomiędzy Managed Money a Commercials jest więc wyraźna: fundusze są netto na plusie i oczekują wzrostów, ale podmioty zabezpieczające (producenci) zdecydowanie short. Taki układ historycznie w srebrze częściej pojawia się w późniejszej fazie ruchu wzrostowego niż na jego początku. Całościowo raport CoT sugeruje, że potencjał dalszych wzrostów istnieje, ale asymetria ryzyka bardziej przesuwa się na niekorzyść Managed Money, zwiększając podatność rynku na korektę lub dłuższą konsolidację. Z drugiej strony aktualnie koncentracja shortów jest wysoka, ponieważ czterech największych graczy kontroluje 28,4% całego open interest po stronie short. Patrząc na wykres srebra widzimy potencjalnie niedźwiedzią formację podwójnego szczytu w okolicach > 80 USD za uncję. Obecnie to właśnie ten poziom wydaje się głównym oporem dla rynku. Z drugiej strony istotne wsparcie przebiega w okolicach EMA200 na interwale godzinowym, w pobliżu 76 USD za uncję. SILVER (interwał H1) Źródło: xStation5

