Forint najsłabszy od niemal 2 lat ⤵️

Problemy węgierskiej waluty złą wróżbą dla złotego❓

Kurs EURHUF przekroczył dziś poziom 404 i notowany jest na poziomie niewidzianym od grudnia 2022 roku. Węgierska waluta jest w ostatnich tygodniach pod regularną presją, co przynajmniej częściowo wynika z bardzo wyraźnego obniżenia stóp procentowych na przestrzeni ostatniego roku. Złoty do niedawna radził sobie nieporównywalnie lepiej, jednak w ostatnich dniach także zaczął tracić. Warto zwrócić uwagę nie tylko na fakt, że słabość innych walut naszego regionu jest dla złotego dodatkowym obciążeniem, ale także na to, że zmiana oczekiwań co do stóp w Polsce w kontekście pogarszających się danych może przywoływać nieciekawą analogię do forinta.

Patrząc na sam kurs EURHUF pozostaje on w bardzo konsekwentnym trendzie wzrostowym bez istotnego oporu, podczas gdy na parze EURPLN wzrosty ostatnio zatrzymywały się w rejonie 4,37-4,38.