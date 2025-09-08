FRA40 zyskuje 0,8% przed wotum zaufania dla rządu premiera Bayrou 📈🇫🇷

Kontrakty terminowe na francuski indeks CAC40 (FRA40: +0,8%) zyskują 0,8% w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego we Francji (niższa izba parlamentu), na koniec którego odbędzie się głosowanie ws. wotum zaufania wobec aktualnego premiera-centrysty François Bayrou. Rynek wydaje się już w pełni wyceniać prawdopodobny upadek aktualnego rządu oraz dalsze pogłębianie się niestabilności politycznej we Francji, w tym potencjalne rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego zaledwie po roku od ostatnich wyborów. Przeciwko premierowi Bayrou wypowiedzieli się zarówno przedstawiciele francuskiej prawicy, jak i lewicy (m.in. Marine Le Pen, Eric Ciotti, Cyrielle Chatelain). Sam François Bayrou zapowiedział, że złoży jutro dymisję w przypadku odrzucenia wotum zaufania. Emmanuel Macron zapowiedział spotkanie z rządem na godz. 20:30. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Najważniejsze postulaty z przemówienia premiera Francji: Bayrou podkreślił ryzyko nadmiernego zadłużenia, nazywając kontrolę wydatków „kwestią życia lub śmierci” i ostrzegając przed groźbą bankructwa, jeśli Francja będzie dalej finansować swoje wydatki bieżące kredytem.

Zwrócił uwagę na rosnące obciążenie obsługą długu dla finansów publicznych i jego negatywny wpływ na przyszłe pokolenia.

Odrzucił propozycję podatku Zucmana, argumentując konieczność ochrony prywatnych inwestycji i uniknięcia odpływu kapitału, jednocześnie sugerując możliwość wprowadzenia specyficznego wkładu/kontrybucji dla najbogatszych. FRA40 wybił się byczo w trakcie ostatniej godziny powyżej EMA100 na interwale H1, hamowny wcześniej przez poziom 38.2 zniesienia Fibonacciego. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.