Natgas ogranicza poprzednie wzrosty

NATGAS zyskuje dzisiaj nieco poniżej 2,0%, choć wcześniejsze wzrosty wynosiły blisko ponad 5%. Za wzrostami stało dzisiaj kilka czynników. Przede wszystkim obserwujemy spadek średniej produkcji do poziomu ok. 107 bcfd w porównaniu do średniego poziomu ponad 108 bcfd w sierpniu. Co więcej, najnowsze prognozy wskazują na nieco wyższe temperatury w najbliższych dniach, dlatego prognozowane stopniodni chłodnicze wraz stopniodni grzewcze w sumie są obecnie nieco powyżej poziomów z zeszłego roku. Początek września to okres przejściowy między sezonem chłodzenia a nadchodzącym sezonem grzewczym. Pomimo że zagregowane zapotrzebowanie w USA może nieznacznie spadać z letnich szczytów, południowe stany nadal generują silne zapotrzebowanie na energię elektryczną do klimatyzacji.

Niemniej dzisiaj na rynku mówi się przede wszystkim o ryzyku związanym z ryzykiem burzy tropikalnej w Zatoce Meksykańskiej. Choć bezpośrednio nie zagraża to infrastrukturze gazowej, to jednak stanowi to ważny czynnik psychologiczny z perspektywy popytu.

Warto jednak pamiętać o czynnikach antywzrostowych, jak bardzo wysoki poziom zapasów, ponad 5% powyżej 5 letniej średniej, czy wciąż wysoka produkcja, która dla obecnego okresu jest najwyższa w historii. Eksport gazu LNG jest wysoki, ale nie widać obecnie perspektywy do zdecydowanie większego wzrostu.

Patrząc technicznie na NATGAS widzimy, że cena zawraca dokładnie z okolic oporu wyznaczonego przez zakres korekty z lipca. Dodatkowo cena schodzi poniżej średniej 50 okresowej, podobnie jak przed niespełna dwoma miesiącami. Jeśli miałoby to stanowić początek powrotu do trendu spadkowego, potwierdzeniem będzie zejście poniżej średniej 14 okresowej w okolicach poziomu 2,95. Dopóki cena pozostaje powyżej tej średniej, korekta wzrostowa jest kontynuowana.