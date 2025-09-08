Natgas ogranicza poprzednie wzrosty

NATGAS zyskuje dzisiaj nieco poniżej 2,0%, choć wcześniejsze wzrosty wynosiły blisko ponad 5%. Za wzrostami stało dzisiaj kilka czynników. Przede wszystkim obserwujemy spadek średniej produkcji do poziomu ok. 107 bcfd w porównaniu do średniego poziomu ponad 108 bcfd w sierpniu. Co więcej, najnowsze prognozy wskazują na nieco wyższe temperatury w najbliższych dniach, dlatego prognozowane stopniodni chłodnicze wraz stopniodni grzewcze w sumie są obecnie nieco powyżej poziomów z zeszłego roku. Początek września to okres przejściowy między sezonem chłodzenia a nadchodzącym sezonem grzewczym. Pomimo że zagregowane zapotrzebowanie w USA może nieznacznie spadać z letnich szczytów, południowe stany nadal generują silne zapotrzebowanie na energię elektryczną do klimatyzacji.
Niemniej dzisiaj na rynku mówi się przede wszystkim o ryzyku związanym z ryzykiem burzy tropikalnej w Zatoce Meksykańskiej. Choć bezpośrednio nie zagraża to infrastrukturze gazowej, to jednak stanowi to ważny czynnik psychologiczny z perspektywy popytu.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Warto jednak pamiętać o czynnikach antywzrostowych, jak bardzo wysoki poziom zapasów, ponad 5% powyżej 5 letniej średniej, czy wciąż wysoka produkcja, która dla obecnego okresu jest najwyższa w historii. Eksport gazu LNG jest wysoki, ale nie widać obecnie perspektywy do zdecydowanie większego wzrostu.
Patrząc technicznie na NATGAS widzimy, że cena zawraca dokładnie z okolic oporu wyznaczonego przez zakres korekty z lipca. Dodatkowo cena schodzi poniżej średniej 50 okresowej, podobnie jak przed niespełna dwoma miesiącami. Jeśli miałoby to stanowić początek powrotu do trendu spadkowego, potwierdzeniem będzie zejście poniżej średniej 14 okresowej w okolicach poziomu 2,95. Dopóki cena pozostaje powyżej tej średniej, korekta wzrostowa jest kontynuowana.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.