Podsumowanie dnia - Kolejne rekordy złota. Koniec rządów we Francji

Sentyment na Wall Street jest dzisiaj mieszany. Zyski odnotowują przede wszystkim spółki technologiczne (US100: +0,4%), na zielono również S&P 500 (US500: +0,1%). Straty na DJIA (US30: -0,1%) odzwierciedlają z kolei niepewność inwestorów przed czwartkowymi odczytami inflacji.

Kontrakty na indeksy w Europie handlują głównie na zielono. Największe zyski odnotował rodzimy W20 (+2,17%), zaraz po nim SPA35 (+1%) oraz AUT20 (+0,8%). FRA40 broni dzisiejszych zysków pomimo upadku rządu premiera Bayrou (+0,55%), podobny wynik odnotowuje DE40 (+0,5%).

Rząd francuskiego premiera François Bayrou nie uzyskał wotum zaufania Zgromadzenia Narodowego (niższa izba parlamentu). Zgodnie z zapowiedzią premier złoży jutro dymisję na biurko prezydenta Emmanuela Macron, który następnie albo powoła nowego premiera, albo rozwiąże aktualny parlament celem przeprowadzenia nowych wyborów.

Złoto sięga kolejnych historycznych szczytów, przekraczając na początku nowego tygodnia poziom 3600 USD za uncję. Złoto zyskuje dzisiaj ok. 1% i maksymalnie sięga okolic 3644 USD za uncję. Od początku miesiąca jest to wzrost o ponad 5%

Ropa naftowa zyskiwała dzisiaj przez większość dnia, odreagowując spadki z końca zeszłego tygodnia. Zgodnie z plotkami OPEC+ podjął decyzję o kontynuacji przywracania produkcji, tym razem decydując się na przywracanie produkcji z porozumienia covidowego. OPEC+ ma zwiększać produkcję o 137 tys. brk miesięcznie, ale decyzje będą podejmowane z miesiąca na miesiąc. Saudi Aramco nieco obniża swoje ceny eksportowe dla Azji oraz Europy, ale pozostają one powyżej benchmarku dubajskiego

Unia Europejska szykuje pakiet kolejnych sakcji nakierowanych na Rosję. Sankcje te mają być przedstawione w piątek i oczekuje się, że mają one uderzyć w banki oraz inne instytucje

Ceny gazu ziemnego zaliczyły dzisiaj 5% wzrosty, które związane były z lekkim spadkiem produkcji oraz oczekiwaniem wzrostu popytu. Co więcej, obawy związane z huraganem tropikalnym również pobudziły ceny, choć w tym momencie zagrożenie dla infrastruktury gazowej wydaje się być minimalne. Późnym popołudniem wzrost cen został zredukowany do ok. 1,5%

Na rynku forex: dolar osłabia się na szerokim rynku wraz jak wzrastają oczekiwania rynków na obniżkę stóp procentowych w USA w przyszłym tygodniu (USDIDX: -0,1%). Najsilniejszymi są dzisiaj waluty Antypodów (NZDUSD: +0,7%, AUDUSD: +0,5%). EURUSD zyskuje ok. 0,2% do 1,1738.

Polski złoty pozostaje mocny, notując wzrost w stosunku do euro oraz dolara podczas dzisiejszej sesji, pomimo obniżenia perspektywy dla ratingu kredytowego Polski przez agencję Fitch. Mocne wzrosty notowane były dzisiaj na W20, głównie związane z ożywieniem w sektorze bankowym

Produkcja przemysłowa w Niemczech (odsezonowana) za lipiec wzrosła o 1,5% r/r, przy oczekiwaniu spadku o 0,3% r/r oraz przy poprzednim spadku na poziomie 3,5% r/r. W ujęciu miesięcznym był to wzrost o 1,3% m/m, przy oczekiwaniu na poziomie 1,0% m/m oraz przy poprzednim spadku o 0,1% m/m

Bilans handlowy Niemiec za lipiec spadł do 14,7 mld EUR przy oczekiwaniu 15,3 mld EUR oraz przy poprzednim poziomie 15,4 mld EUR, głównie za sprawą wyraźnego cofnięcia eksportu

Bilans handlowy Chin za sierpień wzrósł do 102,3 mld USD przy oczekiwaniu 99,2 mld USD oraz przy poprzednim poziomie 98,24 mld USD. Wyższy bilans handlowy był wynikiem wyraźnego spadku importu. Eksport również rozczarował dynamiką