Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
PILNE: Premier Francji przegrywa głosowanie o wotum zaufania

19:01 8 września 2025

Premier Francji Bayrou przegrywa głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym, co oznacza, że będzie musiał podać się do dymisji.

Nie obserwujemy ruchów na rynku. EUR lekko się cofa, podobnie jak FRA40, ale większość dzisiejszych wzrostów jest utrzymywana. 

