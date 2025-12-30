⏫Srebro i złoto zyskują przed minutes FOMC

Perspektywy na 2026 rok: Jastrzębi wydźwięk zapisków może sygnalizować przedwczesne zakończenie cyklu obniżek stóp, co stanowi główne ryzyko spadkowe dla metali szlachetnych w nadchodzącym roku.

Podziały w Fed: Inwestorzy szukają oznak wewnętrznego rozłamu w FOMC, szczególnie w kwestii słabości rynku pracy oraz bliskości stopy neutralnej.

Odbicie na metalach: Złoto i srebro gwałtownie odrabiają straty przed publikacją protokołu FOMC, odwracając wyprzedaż wywołaną podniesieniem depozytów zabezpieczających na giełdzie COMEX.

Na dwie godziny przed zamknięciem handlu na Wall Street obserwujemy wyraźne odbicie na rynku metali szlachetnych oraz ożywienie w sektorze metali przemysłowych. Jest to istotna zmiana nastrojów po wczorajszej, gwałtownej wyprzedaży, która była reakcją na obawy dotyczące podniesienia depozytów zabezpieczających (margin calls) na giełdzie COMEX. Obecny powrót do wzrostów sugeruje, że inwestorzy pozycjonują się pod dzisiejszą publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Fed (minutes).

Kluczowe tło grudniowej decyzji Fed:

Brak zgodności: Choć 10 grudnia Fed obniżył stopy o 25 pb zgodnie z planem, decyzja nie była jednogłośna , co sygnalizuje narastający opór wewnątrz komitetu.

Rynek pracy jako katalizator: Inwestorzy liczą, że protokół potwierdzi obawy Jerome’a Powella o kondycję rynku pracy, co mogłoby uzasadnić szybsze i głębsze obniżki stóp niż zakładano jeszcze w połowie roku.

Wydźwięk komunikatu oraz konferencji prasowej wskazywał na wciąż istniejące ryzyko inflacyjne, choć z zaznaczeniem, że efekt taryf celnych może być przemijający. Fed stoi obecnie przed wyzwaniem realizacji dwustronnego mandatu: walki z inflacją przy jednoczesnej ochronie rynku pracy. Jeśli estymacje sugerujące, że wzrost zatrudnienia był przeszacowany o około 60 tys. osób, znajdą potwierdzenie w zapisach rozmów, rynek otrzyma silny impuls pro-wzrostowy.

Potencjalne scenariusze rynkowe po publikacji:

Scenariusz gołębi: Jeśli zapisy potwierdzą priorytet ochrony zatrudnienia, nastąpi dalsze osłabienie dolara oraz ożywienie na metalach i akcjach , co pozwoli odrobić straty z ostatnich sesji.

Scenariusz jastrzębi: Jeśli w dyskusjach przeważał pogląd o osiągnięciu stopy neutralnej, dolar może zyskać na wartości , co pogłębi spadki na Wall Street i przywróci presję sprzedażową na złocie oraz srebrze.

Znaczenie dzisiejszych zapisków jest wyjątkowo duże ze względu na widoczny rozłam w FOMC. O ile na konferencjach słyszymy głównie głos przewodniczącego, o tyle minutes ujawnią, jak trudno było osiągnąć kompromis. Dodatkową niepewność wprowadza nadchodząca zmiana na szczytach władzy – na początku 2026 roku ma zostać ogłoszone nazwisko nowego szefa Fed, a status samego Powella jako gubernatora pozostaje niejasny.

Wnioski dla rynku metali:

Polityka monetarna silniejsza niż geopolityka: Choć fundamenty fizyczne wspierają kruszce, to sierpniowy pivot Fed był głównym motorem hossy .

Ryzyko hamowania: Szybkie zakończenie cyklu obniżek przez Fed może stać się główną barierą ograniczającą wzrosty cen srebra i złota w 2026 roku .

Spojrzenie techniczne

Srebro rośnie dzisiaj ponad 5% i powraca do poziomu 76 USD za uncję i testuje mniej więcej połowę wczorajszej świecy spadkowej. Co więcej przekroczony został poziom zniesienia 23.6 ostatniej fali wzrostowej. Jeżeli po minutes pozostaniemy powyżej tego poziomu, scenariusz dla srebra pozostanie wzrostowy. W przeciwnym wypadku wyraźny knot świecy będzie sugerował powrót do głębszej korekty.

Złoto ma się dzisiaj nieco gorzej niż srebro, reagując na opór w postaci zniesienia 23.6. Niemniej utrzymana została strefa popytowa między średnimi 25 i 50 SMA oraz poziom 4300 USD. Powiększająca się różnica między średnimi wskazuje jednak na wciąż możliwe krótkoterminowe przewartościowanie.