Komentarz Giełdowy: Minutki FOMC bez mocy rażenia. Rynek patrzy już dalej

Dziś poznamy minutki ostatniego posiedzenia FOMC, jednak ich realny wpływ na rynek akcji najprawdopodobniej okaże się marginalny. Wszystko wskazuje na to, że oczekiwania inwestorów zostały już w pełni zdyskontowane. Grudniowe cięcie stóp procentowych o 25 punktów bazowych do przedziału 3,50–3,75 procent, a także projekcje sugerujące wolniejsze tempo luzowania polityki monetarnej w 2026 roku, od kilku tygodni są obecne w wycenach aktywów. W warunkach końcówki roku, przy niskiej płynności, zamykaniu portfeli oraz sezonowej przerwie decyzyjnej części inwestorów instytucjonalnych, publikacja protokołu FOMC nie powinna prowadzić do gwałtownych reakcji rynkowych. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje krótkotrwała, techniczna zmienność w trakcie sesji, bez trwałego wpływu na dominujący trend.

Amerykański rynek akcji z indeksami S&P 500 i Nasdaq znajdującymi się blisko historycznych szczytów, szybko przeszedł od początkowego entuzjazmu po decyzji Fed z 9 i 10 grudnia do fazy konsolidacji. Wąski zakres wahań indeksów potwierdza, że inwestorzy przetrawili zarówno samą obniżkę stóp, jak i zaktualizowany wykres projekcji stóp procentowych, który sygnalizuje bardziej ostrożne podejście do dalszych decyzji niż wcześniej zakładano. Z historycznego punktu widzenia minutki FOMC rzadko generują silne impulsy rynkowe, a ich znaczenie jest wyraźnie mniejsze niż w przypadku samych decyzji o stopach procentowych lub konferencji prasowych przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Przy ograniczonym obrocie końca roku ta zależność staje się jeszcze bardziej widoczna.

Świąteczno-noworoczna przerwa sprawia, że nawet jeśli protokół ujawni różnice zdań wśród decydentów lub odmienne oceny perspektyw inflacji, reakcja rynku powinna pozostać krótkoterminowa. Wall Street coraz wyraźniej koncentruje się na przyszłości, czyli na ścieżce stóp procentowych w 2026 roku oraz na tym, czy Rezerwa Federalna zdecyduje się na przerwę w cyklu już w styczniu, czy utrzyma kierunek luzowania w marcu. Ewentualne sygnały świadczące o silniejszym obozie zwolenników pauzy mogłyby przełożyć się na przejściowe umocnienie dolara oraz wzrost rentowności obligacji, jednak potencjał do trwałego pogorszenia nastrojów pozostaje ograniczony przy niskiej aktywności inwestorów.

Coraz wyraźniej widać, że uczestnicy rynku w mniejszym stopniu koncentrują się na szczegółach protokołów, a w większym na czynnikach politycznych. Kluczowe staje się pytanie, kogo prezydent Donald Trump mianuje nowym przewodniczącym Rezerwy Federalnej. Spekulacje wskazują, że nominacja może pojawić się na przełomie roku lub na początku 2026 roku, a wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Kevina Hassetta oraz Kevina Warsha. Prezydent Donald Trump otwarcie opowiada się za bardziej gołębim podejściem do polityki monetarnej i niższymi stopami procentowymi, krytykując dotychczasowe kierownictwo banku centralnego. To właśnie zawirowania wokół przyszłego składu władz Fed mogą w kolejnych miesiącach w znacznie większym stopniu wpływać na sentyment rynkowy niż dzisiejsza publikacja minutek.

Pozytywny, choć wyraźnie wyciszony sentyment w Stanach Zjednoczonych tradycyjnie sprzyja również polskiemu parkietowi. Warszawskie indeksy w dużej mierze podążają za kierunkiem amerykańskich benchmarków, korzystając z napływu kapitału do aktywów uznawanych za bardziej ryzykowne oraz ze stabilnego otoczenia globalnego. Dopóki za oceanem dominuje umiarkowany optymizm, a Rezerwa Federalna nie dostarcza rynkom negatywnych zaskoczeń, GPW pozostaje w trybie spokojnego, końcoworocznego handlu. Pozytywny sentyment w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie wspierał polski WIG i obecnie ten mechanizm pozostaje aktualny.

Na godzinę 16:40 indeks WIG20 rośnie o blisko 0,7%, mWIG40 zyskuje symboliczne 0,2%, natomiast najmniejszy z głównych warszawskich indeksów sWIG80 rośnie o ponad 1,1%. Amerykańskie indeksy notowane są poniżej wczorajszych zamknięć. S&P 500 traci ponad 0,1%, a Nasdaq około 0,2%.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB