⛰️Frank szwajcarski osłabia się po utrzymaniu stóp bez zmian przez SNB

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) podczas czerwcowego posiedzenia zdecydował się na utrzymanie głównej stopy procentowej bez zmian. Stopa procentowa pozostaje bez zmian dokładnie od czerwca zeszłego roku. Warto podkreślić, że decyzje dotyczące stóp procentowych podejmowane są w Szwajcarii kwartalnie. Stopa procentowa wynosi cały czas 0% i obecnie ze względu na nieco podwyższoną inflację, raczej nie powinniśmy oczekiwać ewentualnej presji na obniżki, ale jednocześnie daleko jest jeszcze do górnego limitu celu inflacyjnego.

Pomimo tego, że wojna w Iranie wywołała przejściowy wzrost cen importowanej energii i podbiła majowy odczyt inflacji do poziomu 0,6%, szwajcarski wskaźnik CPI wciąż komfortowo znajduje się w dolnym przedziale celu inflacyjnego wynoszącego 0-2%.

Szwajcaria wykazuje znacznie mniejszą zależność od surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu dzięki rozwiniętej energetyce wodnej i jądrowej, co chroni tamtejszą gospodarkę przed globalnymi szokami cenowymi silniej niż strefę euro. Głównym punktem ciężkości dla decydentów pozostaje kurs franka szwajcarskiego i ryzyko jego nadmiernej aprecjacji w obliczu niepewności geopolitycznej.

Prognozy makroekonomiczne

SNB dokonał lekkiej rewizji swoich prognoz inflacyjnych w górę w krótkim i średnim terminie:

Inflacja : Bank prognozuje obecnie średnią inflację na poziomie 0,6% w 2026 roku (wzrost z 0,5% w marcowej prognozie) oraz 0,6% w 2027 roku (również wzrost z 0,5%). W 2028 roku inflacja ma wynieść 0,7% (wobec wcześniejszych 0,6%), a w pierwszym kwartale 2029 roku oczekuje się odczytu na poziomie 0,8%.

Wzrost PKB : Prognozy gospodarcze nie uległy zmianie. SNB spodziewa się wzrostu szwajcarskiej gospodarki o około 1,0% w 2026 roku oraz o 1,5% w 2027 roku.

Wypowiedzi bankierów z konferencji SNB

Kluczowi członkowie zarządu SNB wysłali jednoznaczne sygnały podczas dzisiejszej konferencji:

Martin Schlegel (Przewodniczący SNB) : „Jeśli to konieczne, wykazujemy zwiększoną gotowość do interwencji na rynku walutowym. W ten sposób przeciwdziałamy szybkiemu i nadmiernemu umocnieniu franka szwajcarskiego, które zagrażałoby stabilności cen w Szwajcarii” . „Inflacja wzrosła w ostatnich miesiącach w wyniku wyższych cen energii. Jednak średnioterminowa presja inflacyjna jest praktycznie niezmieniona w porównaniu z ostatnią oceną polityki pieniężnej” . „Wszystko pomiędzy 0 a 2% jest w porządku w kwestii inflacji” oraz „brak preferencji, w którym miejscu przedziału znajduje się inflacja” . Wskazał również, że warunki monetarne są słabsze niż w marcu, a bank nie dostrzega obecnie efektów drugiej rundy w Szwajcarii.

Antoine Martin (Członek Zarządu SNB) : Zwrócił uwagę, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje krucha, dodając, iż należy oczekiwać, że globalna inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie.

Attilio Tschudin (Członek Zarządu SNB) : Zaznaczył, że krajowe wskaźniki pokazują solidne ożywienie gospodarcze, lecz głównym ryzykiem dla szwajcarskich perspektyw jest kondycja globalnej gospodarki.



Czego oczekiwać po EURCHF oraz USDCHF?

EURCHF

Bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji frank osłabił się nieznacznie względem euro, spadając o 0,2%-0,3% do poziomu około 0,9215 za euro. Od momentu gwałtownego umocnienia franka na przełomie lutego i marca (wybuch wojny w Iranie), jasny komunikat SNB o gotowości do interwencji systematycznie spychał kurs CHF. Silna strefa podażowa dla pary to okolice 0,9220 do 0,9250.

USDCHF

Podpisanie w środę w Wersalu porozumienia pokojowego między USA a Iranem przez prezydenta Trumpa oraz prezydenta Iranu stanowi silny czynnik łagodzący napięcia na rynkach surowców energetycznych. Oznacza to spadek popytu na franka jako „bezpieczną przystań” (safe haven), co powinno sprzyjać odbiciu i stabilizacji kursów EURCHF oraz USDCHF.

Niemniej, ze względu na deklarowaną przez Martina Schlegela „zwiększoną gotowość do interwencji” w przypadku ewentualnych zawirowań, inwestorzy muszą brać pod uwagę, że SNB sztucznie ogranicza potencjał franka do dalszego umacniania się. Wszelkie nagłe próby aprecjacji CHF będą prawdopodobnie spotykały się ze zdecydowaną wyprzedażą waluty przez szwajcarski bank centralny, co wyznacza solidne długoterminowe dno dla notowań EURCHF oraz USDCHF.