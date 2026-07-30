PILNE: Stopy w Wielkiej Brytanii bez zmian

Bank Anglii, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymał główną stopę procentową na poziomie 3,75% podczas dzisiejszego posiedzenia Komitetu Polityki Pieniężnej (MPC).

Wykres 1: Stopy procentowe i rentowność obligacji w Wielkiej Brytanii (1998 - 2026)

Źródło: XTB Research, 30.07.202

Warty uwagi jest w tym kontekście rozkład głosów. Za podwyżką opowiedzieli się nie tylko Huw Pill oraz Megan Greene, ale i Catherine Mann, co sprawiło, że głosowanie było bardziej wyrównane od tego, czego oczekiwały rynki (6 do 3 za pauzą). Co warte odnotowania, Mann była jedną z zaledwie dwóch osób, które w maju 2025 r. nie oddały głosu za cięciem stóp procentowych.

Zgodnie z jej słowami, kluczowe miało być w tym względzie zerwanie przez Donalda Trumpa memorandum pokojowego zawartego z Iranem. Co więcej, jak wspomniała, “koszty przeciwdziałania ryzyku wzrostu inflacji, które ostatecznie się nie zmaterializuje, byłyby mniejsze niż koszty zbyt słabego przeciwdziałania temu ryzyku”. Mówimy tu przede wszystkim o potencjalnych efektach drugiej rundy, na które uwagę zwracała także Megan Greene

Wykres 2: Rozkład głosów BoE (2025 - 2026)

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych z BoE, 30.07.2026

W uproszczeniu, efekty drugiej rundy mogą wystąpić w wyniku zwiększenia oczekiwań inflacyjnych, czyli ogólnej percepcji tego, że inflacja pozostanie podwyższona na dłużej – niezależnie od akademickiej słuszności takich odczuć. Te nierzadko prowadzą do wzrostu oczekiwań płacowych, który przy ciasnym rynku pracy, czyli m.in. niskiej stopie bezrobocia często skutkuje wzrostem wynagrodzeń. Jeśli płace rosną szybciej od inflacji (czyli są dodatnie w ujęciu realnym), a obywatele nie muszą odbudowywać oszczędności, obserwujemy najczęściej wzrost konsumpcji.

Choć większość decydentów nie uznała podwyżki za konieczną już teraz, a sam prezes Bailey zaznaczył, że “utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie jest właściwym posunięciem", zwłaszcza z racji na fakt, że “sytuacja krajowa jest ogólnie rzecz biorąc bardziej korzystna pod względem perspektyw inflacyjnych”, to wydaje się, że takowy ruch pozostaje kwestią czasu.

Komunikację ze strony BoE odbieramy jednak za nieco mniej jastrzębią, niż to, co oficjele zapodali nam w czerwcu. Swati Dhingra wspomniała zaś o tym, że warto poczekać nieco dłużej na pełne efekty obecnego szoku energetycznego i rzeczywiście niewykluczonym wydaje się obecnie to, że wrzesień ostatecznie nie przyniesie podwyżki.

Reakcja rynku

Na ten moment nie widać ze strony rynku większej reakcji. Para GBPEUR pozostaje w okolicach 1,167, FTSE 100 utrzymuje zaś skromne wzrosty odnotowane w poprzedniej części dnia (+0,5%). Inwestorzy wyczekują na zaplanowaną na godzinę 14:00 konferencję prezesa Bailey’ego.