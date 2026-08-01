📊 Tygodniowe podsumowanie rynków (27 lipca – 31 lipca 2026 roku)

🏦 Indeksy giełdowe

Miniony tydzień na globalnych parkietach giełdowych przyniósł inwestorom prawdziwy rollercoaster emocji, w którym okresy paniki przeplatały się z euforycznymi falami zakupów. Jednym z reżyserem rynkowej zmienności był rynek długu, za sprawą zawirowania związanego wokół Rezerwy Federalnej: gwałtownie rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych (gdzie stawki dla papierów 30-letnich osiągnęły poziomy niewidziane od 2007 roku) skutecznie psuły nastroje i ciążyły wycenom akcji, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia.

Pomimo trudnego otoczenia, kluczowe indeksy z Wall Street zakończyły tydzień na plusie. S&P 500 oraz Dow Jones zanotowały umiarkowane wzrosty, natomiast technologiczny Nasdaq 100 zdołał odrobić wczesne straty i wyjść na symboliczne prowadzenie.

Europejskie parkiety wykazały się większą stabilnością. DAX, CAC 40 oraz FTSE 100 zyskały na wartości, wspierane solidnymi danymi o PKB strefy euro oraz poprawą nastrojów w niemieckim przemyśle (badanie Ifo). Na szczególną uwagę zasługuje GPW – warszawski indeks WIG20, rosnąc o ponad 2%, stał się jednym z najsilniejszych punktów na mapie regionu. Co więcej, indeks WIG20 bardzo mocno spogląda w kierunku historycznych szczytów, które mogą paść łupem już w najbliższych tygodniach, jeśli nastroje rynkowe nie pogorszą się znacząco.

Warto zauważyć spadek indeksów zmienności, co świadczy, że tydzień zakończył się pozytywnie, choć jednocześnie zapowiedzi Trumpa o atakach na Iran mogą zmienić diametralnie sytuację na otwarciu w poniedziałek. Źrodło: Bloomberg Finance LP

📈 Akcje

Rynek akcji zdominowała silna dywergencja wyników finansowych amerykańskich gigantów technologicznych oraz głębokie zmiany w sektorze półprzewodników. Microsoft stał się niekwestionowanym liderem tygodnia dzięki imponującemu rozwojowi platformy Azure, co potwierdziło potencjał monetyzacji rozwiązań AI i pociągnęło za sobą kurs Amazonu. Z kolei Apple, mimo solidnej sprzedaży iPhone'ów, rozczarowało inwestorów słabszą dynamiką usług i ostrożnymi prognozami, co wywołało przecenę waloru.

Zwycięzcy AI i chmury: Hitem tygodnia okazał się Microsoft. Rewelacyjne wyniki finansowe, napędzane potężnym wzrostem przychodów z platformy chmurowej Azure, dały rynkowi dowód na realną monetyzację technologii sztucznej inteligencji. W ślad za nim mocno drożał Amazon, również wspierany świetną dynamiką swojego ramienia chmurowego (AWS). W sektorze producentów sprzętu błyszczało Lam Research, raportując skokowy wzrost przychodów.

Ofiary wysokich oczekiwań: Po drugiej stronie barykady znalazło się Apple. Mimo wyższych od prognoz przychodów ze sprzedaży iPhone'ów, inwestorów mocno rozczarowały słabsze przychody z usług oraz zachowawcze prognozy na kolejny kwartał, co doprowadziło do ostrej wyprzedaży akcji spółki.

Zapaść w Azji i sektorze chipów: Początek tygodnia przyniósł dramatyczny krach na giełdzie w Seulu. Akcje SK Hynix runęły w dół po tym, jak spółka ogłosiła plan gigantycznych wydatków kapitałowych na infrastrukturę AI, co wywołało u inwestorów paniczny strach przed nadpodażą pamięci na rynku. Spadki te uderzyły rykoszetem w Micron, SanDisk oraz Nvidię. Z drugiej strony końcówka tygodnia przyniosła już największe odbicie KOSPI w historii z ponad 20% wzrostami spółek pamięciowych.

Wydarzenia lokalne i inne branże: Na warszawskim parkiecie motorem napędowym wzrostów były rewelacyjne wyniki mBanku. Z kolei mocno traciły akcje Żabki, reagując na wycofanie się japońskiego giganta Seven & i Holdings z rozmów o potencjalnej inwestycji strategicznej. Z drugiej strony później pojawiły się informacje o potencjalnym pełnym zakupie Żabki przez właściciela stacji Circle K. W Europie dwucyfrowe wzrosty po wynikach notowały Electrolux i Unilever (dzięki świetnej kontroli cen i odpornej sprzedaży).

🛢️ Surowce

Ropa naftowa: Notowania WTI oraz Brent odnotowały bardzo mocny tydzień, kończąc go z blisko sześcio-procentowymi wzrostami. Tydzień rozpoczął się co prawda od silnych spadków po informacjach o potencjalnym zawieszeniu broni między USA a Iranem, echter optymizm ten szybko wyparował. Donald Trump przedstawił twarde stanowisko wobec Teheranu, grożąc potencjalnymi uderzeniami militarnymi, co momentalnie przywróciło wysoką premię za ryzyko geopolityczne. Oliwy do ognia dolał raport wskazujący na potężny i niespodziewany spadek zapasów surowca w USA. W efekcie ropa Brent powróciła powyżej kluczowej bariery 90 USD za baryłkę.

Gaz ziemny: Europejskie kontrakty na gaz ziemny zaliczyły niezwykle udany miesiąc, kończąc go z ponad trzydziestoprocentowym wzrostem z powodu obaw o ciągłość dostaw przed nadchodzącym sezonem grzewczym. W ujęciu tygodniowym gaz na amerykańskim rynku NYMEX zanotował jednak tylko symboliczny wzrost.

🪙 Metale szlachetne

Na rynku metali szlachetnych obserwowaliśmy dużą zmienność. Złoto chwilowo zbliżyło się do poziomu 4100 USD za uncję po gołębim odbiorze komunikatu Rezerwy Federalnej, jednak końcówka tygodnia przyniosła korektę. Jastrzębie sygnały z wnętrza Fed oraz rosnące rentowności obligacji, które zwiększają koszt alternatywny posiadania kruszców, zepchnęły ceny złota i srebra pod kreskę.

Sytuacja uległa jednak drastycznemu pogorszeniu pod koniec tygodnia. Jastrzębie głosy dysydentów z FOMC oraz gwałtowny wzrost rentowności obligacji skarbowych (które stanowią konkurencję dla nieprzynoszących odsetek metali szlachetnych) wywołały silną presję sprzedażową. Ostatecznie zarówno złoto, jak i srebro zakończyły tydzień na minusach. Warto jednak odnotować, że lipcowa świeca na rynkach ostatecznie ma kolor zielony, po 4 miesiącach wyraźnych spadków. Jednocześnie jednak jest to ekstremalnie niski ruch, a z perspektywy 30 sesji złoto zalicza dalej spadki.

💱 Forex

Głównym wydarzeniem tygodnia na rynku walutowym była spektakularna zmienność jena japońskiego.

USDJPY i interwencja stulecia: Jen zdominował rynek walutowy za sprawą skoordynowanych działań. Najpierw japońskie władze przeprowadziły nagłą i agresywną interwencję na rynku walutowym (przy milczącym przyzwoleniu i słownym wsparciu USA – sekretarz skarbu Scott Bessent nazwał jena "skrajnie niedowartościowanym"). Następnie jastrzębi ton prezesa Banku Japonii, Kazuo Uedy, po decyzji o stopach procentowych, sprowokował masowe zamykanie pozycji typu carry trade . Para USDJPY zaliczyła potężny tygodniowy spadek.

Dolar amerykański i euro: Indeks dolara (USDIDX) odnotował wyraźny tygodniowy spadek. Słabość amerykańskiej waluty ujawniła się szczególnie po posiedzeniu FOMC, co pozwoliło parze EURUSD na dynamiczny ruch w górę i zadomowienie się powyżej poziomu 1,15.

Dolar australijski: AUD wyraźnie ucierpiał w połowie tygodnia po publikacji niższych od oczekiwań danych o inflacji bazowej w Australii, co oddaliło perspektywę dalszych podwyżek stóp przez tamtejszy bank centralny.

💰 Kryptowaluty

Aktywa cyfrowe podążały śladem sektora technologicznego i rynków długu, kończąc tydzień na minusie. Bitcoin osunął się poniżej 63 000 USD, a Ethereum spadło poniżej 1900 USD. Choć brak zmian stóp procentowych przyniósł krótki oddech, późniejszy wzrost rentowności obligacji uderzył w najbardziej spekulacyjne segmenty rynku, w tym Solanę.

🌍 Makroekonomia

Tydzień obfitował w przełomowe wydarzenia makroekonomiczne:

Posiedzenie Rezerwy Federalnej (Fed): Stopy procentowe w USA pozostały bez zmian (przedział 3,50%–3,75%), jednak decyzja nie była jednomyślna. Aż trzech członków FOMC (Kashkari, Hammack, Logan) złożyło formalny sprzeciw, żądając podwyżki o 25 punktów bazowych z uwagi na uporczywą inflację i silny popyt generowany m.in. przez inwestycje w centra danych.

"Efekt Warsha": Nowy szef Fed, Kevin Warsh, wywołał konsternację na rynkach długu. Podczas konferencji prasowej unikał jasnych deklaracji, odrzucił koncepcję "forward guidance" i nie potrafił precyzynie wyjaśnić, dlaczego Fed nie podniósł stóp. Brak jasnego określenia tzw. funkcji reakcji banku centralnego sprawił, że inwestorzy zwątpili w determinację Warsha do walki z inflacją, co doprowadziło do gwałtownej wyprzedaży obligacji i wzrostu rentowności.

PKB i inflacja w USA: Wzrost PKB za II kwartał spowolnił do poziomu 1,5% (poniżej prognoz na poziomie 2,0%), jednak szczegóły raportu pokazały, że popyt wewnętrzny i wydatki konsumentów pozostają bardzo silne. Pozytywnym zaskoczeniem był spadek czerwcowego wskaźnika Core PCE (do poziomu 3,3% r/r), co pokazało, że wcześniejsza cierpliwość Fed miała uzasadnienie.

Inflacja w Polsce: Krajowy odczyt CPI za lipiec mocno rozczarował, przyspieszając do poziomu 3,0% r/r (z 2,5% w czerwcu). Był to bezpośredni efekt wygaszenia rządowych tarcz na ceny paliw. Dane te drastycznie zmniejszyły szanse na jakiekolwiek obniżki stóp procentowych przez RPP po wakacjach.

🔥 Geopolityka

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Wojna z udziałem Iranu pozostaje głównym czynnikiem ryzyka geopolitycznego. Chwilowe nadzieje na rozejm wygasły, a ponowne zaostrzenie retoryki USA oraz doniesienia o przechwytywaniu rakiet przez obronę przeciwlotniczą Kuwejtu podsyciły obawy o stabilność dostaw energii.

Wojna w Ukrainie: Rosja przeprowadziła potężne i niszczycielskie uderzenia rakietowe i dronowe na Kijów, co spotkało się z apelem prezydenta Zełenskiego o pilne wzmocnienie obrony powietrznej ze strony zachodnich sojuszników.

📉 Top 5 instrumentów - największe zmiany w tygodniu

Microsoft (MSFT.US) – w tym tygodniu zyskał 19,51% . Fenomenalny raport finansowy i wzrost Azure o 43% r/r udowodniły inwestorom, że wydatki na sztuczną inteligencję przekładają się na realne, wysokie zyski. Amazon (AMZN.US) – w tym tygodniu zyskał 17,26% . Spółka poszła w ślady Microsoftu, pokazując imponujące wyniki w segmencie chmurowym i upewniając rynek w sile popytu na infrastrukturę AI. Apple (AAPL.US) – w tym tygodniu stracił 7,85% . Słabe przychody z usług oraz rozczarowujące prognozy na nadchodzący kwartał wywołały falę wyprzedaży, spychając akcje w dół mimo dobrej sprzedaży iPhone'ów. Ropa WTI – w tym tygodniu zyskała 5,93% (ropa Brent wzrosła o 5,83% ). Zerwanie negocjacji pokojowych, ostre deklaracje Donalda Trumpa wobec Iranu oraz nagły spadek zapasów w USA wybiły ceny surowca w górę. USDJPY – w tym tygodniu stracił 3,84% (umocnienie jena). Skutek bezprecedensowej, nocnej interwencji walutowej Tokio wspieranej przez USA oraz jastrzębiej retoryki prezesa BOJ Kazuo Uedy.

⭐ Najważniejsze wnioski z minionego tygodnia

Kryzys zaufania do szefa Fed: Kevin Warsh porzucił politykę jasnych zapowiedzi ("forward guidance") na rzecz "słuchania rynku", co wywołało chaos komunikacyjny. Inwestorzy ukarali Fed masową wyprzedażą obligacji, podnosząc rentowności do wieloletnich maksimów. Skoordynowana odsiecz dla jena: Japonia udowodniła, że potrafi skutecznie walczyć ze spekulacyjnym osłabieniem swojej waluty, zyskując tym razem nie tylko moralne, ale i realne wsparcie ze strony Departamentu Skarbu USA. Wielkie rozwarstwienie w technologii: Selekcja projektów AI wkracza w decydującą fazę. Spółki potrafiące monetyzować chmurę (Microsoft, Amazon) przyciągają kapitał, podczas gdy producenci sprzętu i spółki z problemami w innych segmentach (Apple, SK Hynix) are bezlitośnie wyprzedawane.

🔮 Co czeka nas w przyszłym tygodniu