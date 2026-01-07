Fundusze wchodzą na rynek zbóż? 📈Pszenica odbija 1,5% wobec suszy w USA

Na początku tygodnia kontrakty na pszenicę, soję i kukurydzę odnotowały solidne wzrosty. Po ostatnich, sporych spadkach notowania soi odbiły się mocniej, po wyraźnym wyprzedaniu. Kupujący dominują na wszystkich głównych kontraktach zbożowych na chicagowskiej giełdzie CBOT, a wzrost popytu inwestycyjnego przełożył się na poprawę notowań. . Fundusze surowcowe były znaczącymi nabywcami , inwestując w kukurydzę, soję i pszenicę. To ich aktywność, oraz susza w środkowych stanach USA w dużej mierze napędzała odbicie cen.

Jednocześnie podaż globalna pozostaje wysoka, Argentyna i Australia kończą obfite zbiory pszenicy, a w Brazylii zaczyna się prognozowany rekordowy sezon zbiorów soi, co ogranicza potencjał mocniejszych wzrostów.

Rekordowe zbiory kukurydzy w USA zostały w dużej mierze skompensowane silnym eksportem, co utrzymuje zapasy na umiarkowanym poziomie i łagodzi presję spadkową.

Raport USDA z 12 stycznia dotyczący zapasów zbóż i soi na dzień 1 grudnia może być istotnym impulsem rynkowym; niższe od oczekiwań liczby mogłyby wzmocnić notowania kontraktów Czym żyje rynek towarów rolnych? Na ceny soi wpłynęły również pogłoski o zakupach chińskich gdzie wciąż mówi się, że Chińczycy zainteresowani są znacznie większymi dostawami amerykańskiej soi, co podbiło optymizm co do popytu eksportowego. Takie sygnały działają wspierająco na kontrakty, szczególnie po okresie presji podaży.

Pomimo odbicia, globalne zasoby zbóż i soi pozostają obfite , a prognozy wysokich zbiorów w Argentynie, Brazylii i Australii stanowią realną barierę dla trwałych wzrostów cen. Traderzy nadal bacznie obserwują czynniki pogodowe; szczególnie suche prognozy dla Argentyny mogą narzucać pewien „premium” w notowaniach kukurydzy i soi, jeżeli ryzyko redukcji plonów rzeczywiście się zmaterializuje.

Kukurydza mimo wzrostów wciąż porusza się w bocznym kanale cenowym , a wyraźne wybicie zwyżkowe może nastąpić ew. po publikacji najnowszego raportu WASDE (USDA), który dostarczy kluczowych danych o prognozach zbiorów i zużycia.

Pszenica rośnie co jest wynikiem występujących lokalnie susz w amerykańskim pasie Wielkich Równin oraz napięć w regionie eksportowym Morza Czarnego, które ograniczają przepływy zboża. Takie warunki ograniczają podaż i podtrzymują ceny, jednak presja pozostaje z powodu obfitych zapasów światowych. Cena odbiła już o blisko 4% od lokalnego minimum z przełomu roku.

At aki Rosji na Ukrainę w tym tygodniu uszkodziły infrastrukturę energetyczną i zakłady rolne, w tym przedsiębiorstwo giganta rolnego Bunge Ltd w Dniprze. Eksport ukraińskiej pszenicy i soi w grudniu spadł do 3,28 mln ton z 3,58 mln ton w listopadzie. To ogranicza szeroką dostępność surowca i działa jako czynnik podtrzymujący ceny.

Jednocześnie sprzedaż eksportowa netto kukurydzy spadła do najniższego poziomu od września (756 tys. ton), podczas gdy sprzedaż netto soi wzrosła o 27% tydzień do tygodnia (1,24 mln ton). Różnice te wskazują na zróżnicowane siły popytu na poszczególne zboża. Rynek zbóż znajduje się w fazie odreagowania po końcoworocznych spadkach. Ceny podtrzymuje kombinacja lokalnych ograniczeń pogodowych i ryzyka geopolitycznego w regionie eksportowym Morza Czarnego, choć globalna podaż pozostaje dużym ograniczeniem dla trwałego trendu zwyżkowego. Wykresy (Wheat, Soybean, Corn), interwał H1 Źródło: xStation5 Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

