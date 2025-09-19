Funt ponownie po presją brytyjskiego deficytu 📉 🇬🇧

Funt odnotowuje trzecią z rzędu sesję spadków względem dolara, ponownie obciążony wyprzedażą brytyjskich obligacji. GBPUSD traci na ten moment 0,5%, będąc drugą najsłabszą walutą G10 (gorzej radzi sobie jedynie SEK), jednak siła dolara została zatrzymana na poziomie 50 zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej. Niepokój na rynku obligacji w Wielkiej Brytanii wywołały najnowsze dane dot. finansów publicznych. Deficyt budżetowy osiągnął 5-letnie maksimum (18 mld funtów), wybijając się powyżej wszelkich prognoz (o 4 mld względem najwyższych szacunków). Fiskalne rekordy nie obeszły się bez echa – rentowności brytyjskich 10-latek dodały 3 pb do 4,71%, natomiast 30-latki znajdują się niewiele poniżej rekordu XXI wieku (tj. 5,69%, aktualnie: 5,55%, +4 pb). Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Dane zwiększają tylko napięcie przed listopadowym budżetem na rok 2026. Kanclerz Reeves niejednokrotnie podkreślała, że redukcja deficytu jest celem, który nie podlega negocjacji, dlatego też rynek spodziewa się miliardów w nowych podatkach, które mogą obciążyć notowania brytyjskich spółek. Źródło: xStation5

