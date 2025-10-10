Kalendarz ekonomiczny: Dane z University of Michigan w centrum uwagi na Wall Street

- Dane UoM z USA w centrum uwagi makro
- Raporty z kanadyjskiego rynku pracy
- Zaplanowane komentarze członków Fed
Dzisiejszy kalendarz makro jest relatywnie lekki, a zamknięcie rządu w USA przeciąga się, ograniczając ilość publikacji makro z amerykańskiej gospodarki. Dzisiejsze dane UoM dadzą dziś pewien ogląd tego, jak zamknięcie rządu i niepewność rynku pracy w Stanach Zjednoczonych wpływają na percepcję sytuacji wśród gospodarstw domowych.
Kalendarz ekonomiczny
10:00, Włochy, produkcja przemysłowa, oczekiwany spadek o -0,4% oczekiwań vs -0,4% poprzednio
14:30, Kanada, dane z rynku pracy; stopa bezrobocia oczekiwana 7,2% wobec 7,1% poprzednio
- Zmiana zatrudnienia, oczekiwana 5 tys. vs -65,5 tys. poprzednio
- Płace (godzinowe) 3,6% r/r vs 3,6% poprzednio
16:00, USA, wstępne nastroje konsumentów wg. University of Michigan, oczekiwany 54 wobec 55,1 prognoz
- Indeks oczekiwań: 51,4 prognoz i 51,7 poprzednio
- Indeks oceny sytuacji gospodarczej: 60 prognoz vs 60,4 poprzednio
- Oczekiwana inflacja 5-letnia 3,7% vs 3,7% poprzednio
- Oczekiwana inflacja 1-roczna 4,7% vs 4,7% poprzednio
Komentarze z Fed
15:45 - Fed Goolsbee
- 19:00 - Fed Musalem
