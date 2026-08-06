📉 Gaz ziemny mocno traci po wzroście zapasów w USA

Zmiana zapasów gazu w USA wg. danych EIA wyniosła 33 mld stóp sześciennych (bcf) wobec 30 mld stóp prognoz i 28 mld stóp poprzednio.
- W ujęciu rocznym poziom zapasów spadł o 12 mld stóp sześciennych. Jednocześnie zapasy były o 195 mld stóp sześciennych wyższe od pięcioletniej średniej wynoszącej 2 922 mld stóp sześciennych.
- Łączny poziom gazu w magazynach pozostawał w historycznym przedziale obserwowanym w ciągu ostatnich pięciu lat. Spadajacy popyt na chłodzenie oraz rosnąca podaż z basenu Permian wskazują na słabnące fundamenty rynku pod koniec lata.
- Z drugiej strony najbliższe pięć dni może przynieść ostatni w tym sezonie znaczący wzrost krajowego popytu na gaz związany z zapotrzebowaniem na chłodzenie wobec upalnej pogody.
Wykres NATGAS (interwał D1)
Źródło: xStation5
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