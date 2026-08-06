Poranna odprawa: Azja pod presją realizacji zysków na Wall Street, FX zamrożony (06.08.2026)

📈 Akcje: USA i Azja
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Wall Street po realizacji zysków: Kontrakty na amerykańskie indeksy handlują bez większych zmian po wczorajszej realizacji zysków, przy czym delikatna presja nadal ciąży na sektorze technologicznym (US2000: +0,03%, US500: +0,05%, US30: +0,1%, US100: -0,1%).
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Korekta w Azji: Giełdy w Azji przerwały 4-dniową serię wzrostów i przeważnie spadały w czwartek pod wpływem przeceny technologii na Wall Street oraz wątpliwości wokół rentowności inwestycji w AI. Południowokoreański Kospi tracił w dołku sesji ponad 5%, a tokijski Nikkei 225 spadł o niemal 2%. Spadki zanotowano też w Hongkongu, Tajpej i Wellington, podczas gdy Szanghaj, Sydney i Singapur odnotowały niewielkie plusy.
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Wyprzedaż sektora półprzewodników: Rozczarowujące wyniki amerykańskich producentów chipów (SanDisk, Western Digital) uderzyły w azjatyckich gigantów z branży pamięci i sprzętu: Kioxia (-10%+), SK Hynix (-9,7%), Tokyo Electron (-7%), Samsung (-6,1%) oraz SoftBank (-6%).
🏛️ Makroekonomia i Banki Centralne
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Relacja Trump-Warsh pod lupą: Według doniesień WSJ prezydent Donald Trump i szef Fed Kevin Warsh utrzymują częsty, bezpośredni kontakt telefoniczny. Trump traktuje Warsha jako cennego doradcę ekonomicznego (w stylu relacji Clinton-Greenspan), co rodzi pytania dotyczące zachowania niezależności banku centralnego.
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Ostrzeżenie przed inflacją (Mary Daly): Szefowa Fed z San Francisco podkreśliła, że bank musi być gotowy do reakcji, jeśli inflacja się pogorszy. Wskazała na dwa scenariusze: przejście obecnego skoku cen (stopy bez zmian) lub jego utrwalenie, które wymusi agresywne zacieśnianie polityki.
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Bilans handlowy w Australii: Sezonowo wyrównany bilans obrotów towarowych wzrósł w czerwcu o 4 296 mln USD. Wynik wsparł mocny skok eksportu (+9,6%, głównie złoto niemonetarne) przy lekkim spadku importu (-0,2%, głównie paliwa).
💱 Rynek Walutowy (FX)
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Defensywna stabilizacja: Po wcześniejszych skokach zmienności rynek walutowy wyraźnie wyhamował. Indeks dolara odbija marginalnie o 0,1%, a zmienność na głównych parach G10 nie przekracza +/-0,1%. Kurs EURUSD utrzymuje się na płasko w okolicach poziomu 1,1550.
🛢️ Surowce i Geopolityka
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Sytuacja w Cieśninie Ormuz: Iran i Oman uzgodniły wspólną trasę tranzytową, lecz Teheran zaznacza, że jej odblokowanie wymaga zniesienia amerykańskiej blokady morskiej. Mimo optymistycznych deklaracji Donalda Trumpa, Iran zaprzecza bezpośrednim rokowaniom z USA i dąży do samodzielnej kontroli ruchu oraz pobierania opłat.
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Ropa naftowa: Zmienność na rynku energii spada. Kontrakty na ropę Brent zniżkują o ok. 0,25% w rejony 79 USD za baryłkę.
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Metale szlachetne: Złoto zyskuje 4. sesję z rzędu (+0,4% do 4260 USD/oz). Srebro handluje na płasko, a platyna kontynuuje silną falę wzrostową (+2%) napędzaną ograniczeniami podażowymi.
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