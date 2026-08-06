Ropa wraca powyżej $80 za baryłkę 🔼

Ceny ropy naftowej rosną podczas czwartkowej sesji, ponieważ inwestorzy ponownie koncentrują się na ryzykach geopolitycznych wpływających na globalną podaż surowca. Największą uwagę przyciągają negocjacje między Iranem a Omanem dotyczące przyszłości żeglugi przez Cieśninę Ormuz oraz doniesienia o kolejnych atakach Huti na saudyjskie tankowce. Dodatkowym czynnikiem wspierającym ceny pozostają ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę rafineryjną, które zwiększają niepewność dotyczącą dostaw. W tle wydarzeń geopolitycznych Arabia Saudyjska nieznacznie obniżyła oficjalną cenę sprzedaży swojej flagowej ropy Arab Light dla odbiorców w Azji na wrzesień. Decyzja może świadczyć o utrzymującej się konkurencji o azjatycki popyt, jednak została przyćmiona przez wydarzenia geopolityczne, które obecnie pozostają głównym czynnikiem kształtującym notowania ropy.

Kluczowe fakty

Brent drożeje do 81 USD za baryłkę, a amerykańska WTI osiąga blisko 76 USD

Rozmowy Iranu i Omanu ws. Cieśniny Ormuz pozostają kluczowe dla rynku - wnioski z nich płynące pozostają niepewne

Ukraina przeprowadziła ataki dronowe na dwie rosyjskie rafinerie oraz jednostki wykorzystywane do transportu rosyjskiej ropy, zwiększając ryzyko zakłóceń podaży.

Rozmowy Iranu i Omanu pozostają najważniejszym czynnikiem dla rynku

Największy wpływ na notowania ropy mają obecnie negocjacje pomiędzy Iranem i Omanem dotyczące organizacji żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Według irańskiego MSZ strony osiągnęły porozumienie dotyczące przebiegu szlaku żeglugowego, a wspólny komunikat może zostać opublikowany po zakończeniu konsultacji z pozostałymi uczestnikami rozmów.

Według źródeł Reutersa proponowane porozumienie mogłoby dać Iranowi większą kontrolę nad ruchem statków wpływających do Zatoki Perskiej. Dla rynku oznaczałoby to potencjalne przywrócenie części przepływów przez jeden z najważniejszych szlaków transportowych świata, choć inwestorzy pozostają ostrożni po nieudanych wcześniejszych próbach osiągnięcia trwałego porozumienia.

Cieśnina Ormuz pozostaje kluczowa dla światowych dostaw ropy

Przed wybuchem konfliktu pod koniec lutego przez Cieśninę Ormuz transportowano około 20% światowych dziennych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Każda informacja dotycząca bezpieczeństwa tego szlaku lub możliwości wznowienia normalnego ruchu statków natychmiast wpływa na wyceny surowców energetycznych.

Jednocześnie dane transportowe wskazują, że eksport ropy i kondensatu z państw Zatoki Perskiej pozostaje około 40% niższy niż przed rozpoczęciem konfliktu, co pokazuje, że fizyczna podaż nadal nie wróciła do wcześniejszych poziomów.

Ataki Huti ponownie zwiększają premię za ryzyko

Dodatkowym źródłem niepewności są doniesienia o kolejnych atakach rebeliantów Huti na saudyjskie tankowce operujące na Morzu Czerwonym oraz w Zatoce Adeńskiej. Arabia Saudyjska nie potwierdziła dotychczas tych informacji, jednak sam fakt pojawienia się takich doniesień zwiększa premię za ryzyko uwzględnianą w cenach ropy.

Analitycy zwracają uwagę, że dotychczas działania Huti nie doprowadziły do istotnych zakłóceń dostaw ropy i gazu. Rynek obawia się jednak, że eskalacja ataków mogłaby przełożyć się na realne ograniczenia eksportu z regionu.

Iran ostrzega przed atakami na infrastrukturę energetyczną

Według źródeł Reutersa Iran ostrzegł państwa Zatoki Perskiej, że ewentualny kolejny atak Stanów Zjednoczonych na irańskie terytorium spotka się z odwetem wymierzonym w strategiczną infrastrukturę energetyczną regionu. Tego typu deklaracje zwiększają niepewność wokół bezpieczeństwa dostaw ropy z Bliskiego Wschodu i utrzymują geopolityczną premię w cenach surowca.

Ukraina uderza w rosyjskie rafinerie

Na nastroje na rynku wpływają również wydarzenia w Rosji. Ukraina poinformowała o przeprowadzeniu ataków na rafinerie Bashneft-Novoil oraz Slavneft-Yanos, a także na jednostki wykorzystywane do transportu rosyjskiej ropy na Morzu Czarnym.

Według władz rosyjskich rafineria w Jarosławiu została trafiona podczas jednego z największych ataków dronowych od początku wojny, co doprowadziło do pożaru instalacji. Choć wpływ tych wydarzeń na globalną podaż pozostaje ograniczony, rynek traktuje kolejne uderzenia w infrastrukturę energetyczną jako czynnik zwiększający ryzyko dla dostaw rosyjskiej ropy.

Wykres OIL (interwał D1)

Cena ropy odbiła dziś powyżej 23,6 zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej w pobliżu 80,6 USD za baryłkę. Dla byków kluczowe jest obecnie odzyskanie 87,3 USD (38,2 Fibo) - poziomu wspartego dodatkowo istotnymi reakcjami cenowymi i średnią EMA50 (pomarańczowa linia). Ważne wsparcie pełni okrągły poziom 80 USD oraz lokalne minima przy 78,5 USD za baryłkę.

Źródło: xStation5