Gaz ziemny próbuje odwrócić spadki po danych EIA 📈

Kontrakt na gaz ziemny Henry Hub w USA (NATGAS) odbija po początkowej, spadkowej reakcji na dane EIA, które wskazały spadek zapasów o 71 miliardów stóp sześciennych (bcf) wobec oczekiwanego spadku o 91 miliardów stóp sześciennych i jeszcze większym spadku poprzednio, gdy obserwowaliśmy aż 119 miliardów stóp ubytku zapasów. Źródło: xStation5 W IV kwartale 2025 oraz w styczniu 2026 kontrakty terminowe na gaz ziemny wyraźnie taniały z okolic 5,30 USD za MMBtu w pierwszej połowie grudnia 2025 do około 3,10 USD za MMBtu w połowie stycznia 2026. Źródło: xStation5 Według danych z NOAA, temperatury w zimniejszych stanach USA w dniach 22-28 stycznia będą przeważnie niższe od normy, co jeśli nie ulegnie zmianie może sugerować wzrost popytu na ogrzewanie i stabilizować kontrakty na gaz w kierunku 3,5 USD za MMBtu. Źródło: NOAA, Cliamate Prediction Centre

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.