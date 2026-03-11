Przegląd rynkowy: Rynek czeka na rozstrzygnięcie na bliskim wschodzie oraz CPI z USA🕞

- Indeksy w Europie ponownie zmieniają kierunek, na fali oczekiwanego rozstrzygnięcia konfliktu w Iranie. Większość głównych indeksów Starego Kontynentu odnotowuje umiarkowane straty. Liderem spadków jest niemiecki DAX (-0,7%), natomiast stosunkowo dobrze radzą sobie IBEX oraz AEX, rosnąc o ok. 0,1%.
- Opublikowano dane o inflacji z Niemiec. Inflacja mierzona wg europejskiego HICP wyniosła 2,0% r/r oraz 0,4% m/m. CPI wg Federalnego Urzędu Statystycznego wyniosło natomiast 1,9% r/r oraz 0,2% m/m. Oba odczyty okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku.
- Niemiecki Rheinmetall opublikował wyniki za 2025 rok. Pomimo dużych wzrostów przychodów (9,9 mld euro, wzrost o 29%), solidnej poprawy marż (wzrost do 18,5%) oraz optymistycznych prognoz (oczekiwana sprzedaż w 2026 roku to 14 mld euro), nie wystarczyło to do spełnienia oczekiwań rynku. Akcje spółki tracą po wynikach ok. 5%.
- CEO Porsche wskazuje, że spółkę może czekać kolejna redukcja zatrudnienia. Firma rozważa też wprowadzenie nowych modeli w segmentach, które mają zwiększyć zyski.
- Międzynarodowa Agencja Energetyczna coraz poważniej rozważa uwolnienie części zapasów ropy. Dziennikarze „WSJ” wskazują, że decydenci, do których udało im się dotrzeć, zwracają uwagę, iż uwolnione rezerwy mogą być większe niż 182 mln baryłek uwolnionych w 2022 roku.
- Oracle opublikowało wyniki, które pobiły oczekiwania rynku — akcje rosną w notowaniach przedsesyjnych o blisko 9%. Przychody wzrosły do 17,19 mld dolarów, a EPS osiągnął poziom 1,79 USD. Największy wzrost przychodów nastąpił w segmencie chmurowym — aż o 44%.
- Rynek czeka na amerykańskie dane o inflacji konsumenckiej (CPI). Konsensus zakłada utrzymanie się inflacji w ujęciu rocznym na poziomie 2,4% oraz wzrost miesięczny z 0,2% do 0,3%.
