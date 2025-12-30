Gaz ziemny rośnie blisko 4% wobec zimnej pogody i niższych zapasów w USA 📈

Amerykańskie kontrakty terminowe na gaz ziemny (NATGAS) rosną dziś o około 4%, a wzrostom przewodzi dynamiczny rajd kontraktu styczniowego, który silnie zwyżkował w dniu wygaśnięcia, podczas gdy kontrakty z dalszych terminów również zyskały na wartości. Kluczowym czynnikiem wzrostowym jest krótkoterminowa prognoza ochłodzenia dla północy i zachodu USA — modele wskazują na silniejsze uderzenie zimna od 31 grudnia do początku stycznia, co wzmacnia oczekiwania na wyższy popyt na ogrzewanie.
- Kolejnym istotnym wsparciem pozostaje wyjątkowo silny popyt na LNG. Amerykańskie przepływy eksportowe gazu skroplonego na rynki globalne utrzymują się na poziomach rekordowych lub bliskich rekordowym, pomagając absorbować krajową podaż.
- Te pozytywne czynniki są jednak częściowo równoważone przez mocną produkcję w USA, która wciąż zapewnia solidną poduszkę podaży, ograniczając potencjał dalszego dynamicznego wzrostu cen.
- Dodatkowym paliwem dla wzrostów okazał się najnowszy raport EIA dotyczący zapasów: w tygodniu zakończonym 19 grudnia magazyny w USA odnotowały spadek o 166 mld stóp sześciennych (Bcf), co obniżyło łączny poziom zapasów do 3 413 Bcf.
- To tąpnięcie sprowadziło amerykańskie zapasy nieznacznie poniżej pięcioletniej średniej po raz pierwszy od kwietnia, sugerując, że rynek przechodzi z komfortowej sytuacji podażowej do bardziej napiętego bilansu. Obecnie zapasy szacowane są na 24 Bcf poniżej sezonowej normy z lat 2020–2024 — jeszcze tydzień wcześniej były 32 Bcf powyżej średniej, co oznacza wyraźne przetasowanie, które rynek szybko uwzględnił w wycenach.
- Skala spadku była bliska oczekiwaniom: odczyt był nieco niższy od konsensusu analityków Wall Street Journal wynoszącego 169 Bcf, co wzmacnia przekonanie, że popyt związany z chłodniejszą pogodą zaczyna coraz wyraźniej odbijać się w danych.
Warto jednak zaznaczyć, że odbicie cen może zostać przetestowane na początku stycznia. Climate Prediction Center (na podstawie danych NOAA) sygnalizuje możliwość cieplejszych temperatur w całych Stanach Zjednoczonych w okresie 6–12 stycznia 2026 r.
Źródło: NOAA, CPC
Kontrakty na gaz ziemny rosną dziś niemal o 4%, osiągając najwyższy poziom od 17 grudnia. Jeśli cena zacznie korygować z dzisiejszych poziomów, możliwy jest test okolic 3,80 USD. Z drugiej strony, jeśli notowania zdołają kontynuować wzrosty i przebić EMA50 (pomarańczowa linia), fundamenty mogą wspierać trend także w styczniu szczególnie jeśli prognozy NOAA na okres 6 do 12 stycznia ulegną ochłodzeniu.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: Indeksy USA delikatnie tracą na zakończenie roku
PILNE: Mieszany sygnał z USA: ropa w dół, benzyna i destylaty w górę
US Open: Indeksy USA lekko tracą w ostatnim dniu handlu 2025
Komentarz giełdowy: Rynek nie widzi ryzyka, oślepiony blaskiem złota
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.