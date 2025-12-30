Gaz ziemny rośnie blisko 4% wobec zimnej pogody i niższych zapasów w USA 📈

Amerykańskie kontrakty terminowe na gaz ziemny (NATGAS) rosną dziś o około 4%, a wzrostom przewodzi dynamiczny rajd kontraktu styczniowego, który silnie zwyżkował w dniu wygaśnięcia, podczas gdy kontrakty z dalszych terminów również zyskały na wartości. Kluczowym czynnikiem wzrostowym jest krótkoterminowa prognoza ochłodzenia dla północy i zachodu USA — modele wskazują na silniejsze uderzenie zimna od 31 grudnia do początku stycznia, co wzmacnia oczekiwania na wyższy popyt na ogrzewanie.

Kolejnym istotnym wsparciem pozostaje wyjątkowo silny popyt na LNG. Amerykańskie przepływy eksportowe gazu skroplonego na rynki globalne utrzymują się na poziomach rekordowych lub bliskich rekordowym , pomagając absorbować krajową podaż.

na rynki globalne utrzymują się na poziomach , pomagając absorbować krajową podaż. Te pozytywne czynniki są jednak częściowo równoważone przez mocną produkcję w USA , która wciąż zapewnia solidną poduszkę podaży, ograniczając potencjał dalszego dynamicznego wzrostu cen.

, która wciąż zapewnia solidną poduszkę podaży, ograniczając potencjał dalszego dynamicznego wzrostu cen. Dodatkowym paliwem dla wzrostów okazał się najnowszy raport EIA dotyczący zapasów: w tygodniu zakończonym 19 grudnia magazyny w USA odnotowały spadek o 166 mld stóp sześciennych (Bcf) , co obniżyło łączny poziom zapasów do 3 413 Bcf .

dotyczący zapasów: w tygodniu zakończonym magazyny w USA odnotowały , co obniżyło łączny poziom zapasów do . To tąpnięcie sprowadziło amerykańskie zapasy nieznacznie poniżej pięcioletniej średniej po raz pierwszy od kwietnia, sugerując, że rynek przechodzi z komfortowej sytuacji podażowej do bardziej napiętego bilansu . Obecnie zapasy szacowane są na 24 Bcf poniżej sezonowej normy z lat 2020–2024 — jeszcze tydzień wcześniej były 32 Bcf powyżej średniej, co oznacza wyraźne przetasowanie, które rynek szybko uwzględnił w wycenach.

po raz pierwszy od kwietnia, sugerując, że rynek przechodzi z komfortowej sytuacji podażowej do . Obecnie zapasy szacowane są na sezonowej normy z lat 2020–2024 — jeszcze tydzień wcześniej były średniej, co oznacza wyraźne przetasowanie, które rynek szybko uwzględnił w wycenach. Skala spadku była bliska oczekiwaniom: odczyt był nieco niższy od konsensusu analityków Wall Street Journal wynoszącego 169 Bcf, co wzmacnia przekonanie, że popyt związany z chłodniejszą pogodą zaczyna coraz wyraźniej odbijać się w danych.

Warto jednak zaznaczyć, że odbicie cen może zostać przetestowane na początku stycznia. Climate Prediction Center (na podstawie danych NOAA) sygnalizuje możliwość cieplejszych temperatur w całych Stanach Zjednoczonych w okresie 6–12 stycznia 2026 r.

Źródło: NOAA, CPC

Kontrakty na gaz ziemny rosną dziś niemal o 4%, osiągając najwyższy poziom od 17 grudnia. Jeśli cena zacznie korygować z dzisiejszych poziomów, możliwy jest test okolic 3,80 USD. Z drugiej strony, jeśli notowania zdołają kontynuować wzrosty i przebić EMA50 (pomarańczowa linia), fundamenty mogą wspierać trend także w styczniu szczególnie jeśli prognozy NOAA na okres 6 do 12 stycznia ulegną ochłodzeniu.

Źródło: xStation5