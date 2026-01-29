Gaz ziemny spada po danych EIA 📉

Wg. danych EIA tygodniowa zmiana zapasów gazu w USA w miliardach stóp sześciennych (bcf) wyniosła -242 bcf wobec -238 bcf prognoz i -120 bcf poprzednio. Kontakty na gaz ziemny w USA Henry Hub spadły po raporcie; spadek zapasów okazał się niemal 1:1 zgodny z prognozną.
Źródło: xStation5
