Gaz ziemny zyskuje na początku sezonu grzewczego 📈Ropa wymazuje początkowe wzrosty

Rynek gazu ziemnego Henry Hub w USA (NATGAS) kontynuuje wzrostowy ruch od wczesnych w poniedziałek, a inwestorzy zaczęli uwzględniać prognozy chłodniejszej pogody w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wraz z oczekiwanym wzrostem zapotrzebowania na ogrzewanie, narracja rynkowa powoli przesunęła się w stronę kupujących przed sezonem grzewczym. Dziś impet zakupowy kieruje notowania w stronę poziomu 3,50 USD za MMBtu. Rynek niedawno przeszedł na kontrakt listopadowy, który tradycyjnie wiąże się z wyższymi sezonowymi cenami w związku z rosnącymi oczekiwaniami popytu.

Od lutego ubiegłego roku gaz ziemny utrzymuje szerszy trend wzrostowy , mimo okresowych korekt. Ostatnia z nich, z sierpnia, zakończyła się w pobliżu poziomu 2,65 USD , co dziś można uznać za zdrową fazę konsolidacji w ramach długoterminowego odbicia. Wraz ze spadkiem temperatur fundamenty sezonowe, nadal sprzyjają dalszym wzrostom cen . Każdy krótkoterminowy spadek w okolice 3,00 USD może przyciągnąć ponowne zainteresowanie większych inwestorów instytucjonalnych. Średnia krocząca EMA 200 w okolicy 3,30 USD pełni obecnie funkcję kluczowego wsparcia , natomiast EMA 50 przy 3,20 USD zaczyna kierować się ku górze, poprawiając warunki techniczne dla odbicia cen.

gaz ziemny utrzymuje , mimo okresowych korekt. Ostatnia z nich, z sierpnia, zakończyła się w pobliżu poziomu , co dziś można uznać za w ramach długoterminowego odbicia. Wraz ze fundamenty sezonowe, nadal . Każdy krótkoterminowy spadek w okolice może przyciągnąć ponowne zainteresowanie większych inwestorów instytucjonalnych. w okolicy pełni obecnie funkcję , natomiast zaczyna kierować się ku górze, poprawiając warunki techniczne dla odbicia cen. Pod obecnymi poziomami cenowymi wciąż pozostaje niezamknięta luka cenowa, która może chwilowo sprowadzić notowania nieco niżej, zanim rozpocznie się kolejna fala wzrostów. Choć takie luki często są domykane, nie jest to regułą — zwłaszcza w sytuacji, gdy silne fundamenty dominują w nastrojach inwestorów. Patrząc w przyszłość, wielu uczestników rynku wskazuje poziom 4,00 USD jako kolejny istotny psychologiczny i techniczny cel. Historycznie obszar ten pełnił rolę zarówno oporu, jak i strefy realizacji zysków, co czyni go ważnym punktem odniesienia dla inwestorów o długoterminowej perspektywie.

Teoretycznie z obecnych poziomów istotniejsze cofnięcie cen może stanowić nową okazję do testu sił kupujących. Inwestorzy nadal zakładają zacieśnianie się warunków podaży oraz wzrost popytu na ogrzewanie w nadchodzących zimowych miesiącach.

Źródło: xStation5

Mapy pogodowe NOAA wskazują spore oziębienie klimatu w zachodnich Stanach Zjednoczonych i ustępujące upały na Florydzie.

Źródło: NOAA

Dziś rosną nie tylko kontrakty na gaz, ale początkowo rosły też ceny ropy. Ostatecznie jednak nie zdołały przełamać 66 USD za baryłkę, choć OPEC+ utrzymał jako bazowe zwiększenie podaży o 137 tys. baryłek dziennie, w środowisku trwających napięć geopolitycznych i ataków Ukrainy na rosyjskie rafinerie. OPEC deklaruje gotowość do wstrzymania lub cofnięcia cięć produkcji, starając się zrównoważyć niższy popyt i presję podażową.

Źródło: xStation5