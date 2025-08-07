GBPUSD odbija przed decyzję BOE

Bank Anglii ma obniżyć stopy procentowe, ale inflacja wciąż stanowi poważny problem

Mieszany obraz danych makroekonomicznych

Bank Anglii już na poprzednich posiedzeniach sugerował ostrożność w luzowaniu polityki pieniężnej, a najnowsze dane jeszcze bardziej komplikują sytuację. Inflacja odbija od jesieni zeszłego roku i odczyt za czerwiec (3,6%) kolejny raz okazał się być wyższy od oczekiwań BoE, co sugeruje, że najnowszy raport o inflacji będzie musiał uwzględnić wyższą perspektywę trajektorii cenowej, w szczególności, że oczekiwania inflacyjne wyraźnie przewyższają obecny poziom inflacji. Utrzymujące się wysokie ceny żywności przełożyły się na wzrost oczekiwań inflacyjnych brytyjskich gospodarstw domowych – co budzi niepokój decydentów i ogranicza przestrzeń dla bardziej dynamicznego luzowania.

Z drugiej strony zauważalny jest stopniowy wzrost bezrobocia (4,7% wobec prognozowanych 4,6%) i wyhamowywanie dynamiki wzrostu płac. Spowalnia ponadto gospodarka: według szacunków Bloomberga II kwartał zakończył się symbolicznym wzrostem PKB na poziomie +0,1%, wyraźnie poniżej wcześniejszych przewidywań BoE na poziomie 0,25%. Dane za Q2 zostaną opublikowane w drugiej połowie sierpnia.

Inflacja pozostaje na wyraźnie podwyższonym poziomie. Choć dynamika płac maleje i tak pozostaje podwyższona, co skutkowało utrwaleniem się inflacji bazowej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Presja inflacyjna wobec słabnącej koniunktury

Twarde dane tworzą konflikt interesów dla banku centralnego – Komitet staje w obliczu jednoczesnego ryzyka utrwalenia się wyższej inflacji (szczególnie przez efekt cen żywności i potencjał wzrostu cen energii) i wyraźnie słabnących perspektyw gospodarczych. Dodatkowo, utrzymująca się niepewność geopolityczna (relacje handlowe z USA) oraz umiarkowanie niższe stawki celne niż zakładano (choć wciąż jest to ograniczenie popytu na brytyjskie towary), minimalnie poprawiają średnioterminowe prognozy, choć pozostawiają scenariusz „miękkiego lądowania” pod znakiem zapytania.

Decyzja BoE i potencjalny rozkład głosów

Rynkowy konsensus wskazuje, że BoE zdecyduje się na cięcie głównej stopy procentowej o 25 punktów bazowych do 4,00%. Prawdopodobny jest podział głosów: część zwolenników większych cięć (np. Swati Dhingra, Alan Taylor) może tym razem dołączyć do większości popierającej umiarkowane tempo luzowania, głosując za obniżką o 25 pb. Oczekiwany jest też wyraźny sygnał, że ewentualne kolejne ruchy (wrzesień, listopad) nie są przesądzone – BOE zasygnalizuje gotowość do utrzymania obecnego tempa luzowania raz na kwartał, ale podkreśli zależność od napływających danych.

Obecnie większość członków jest bardziej gołębia, choć mamy potencjalnie aż 4 neutralnych z oceną 0 wg Bloomberga. Oczekuje się dzisiaj 7 głosów za obniżką, ale mniejsza ilość może być uznawana za jastrzębi sygnał dla rynku. Źródło: Bloomberg Economics

Rynek w pełni widzi dzisiejszą obniżkę, ale kolejna wyceniana jest dopiero w grudniu. Źródło: Bloomberg Finance LP

Kluczowe scenariusze i reakcje rynkowe

Scenariusz bazowy zakłada cięcie stóp o 25 pn i ostrożną retorykę, co powinno ustabilizować funta i doprowadzić do niewielkiej korekty rentowności. Z drugiej strony jeśli pojawi się większa ilość głosów za utrzymaniem, może to doprowadzić do dalszego umocnienia funta i wzrostu rentowności, co mogłoby też potencjalnie zaszkodzić rynkowi akcji. Jeśli jednak pojawiłaby się pełna zgoda na obniżkę, może to być negatywny sygnał dla funta, choć oczywiście wtedy BoE ryzykuje sporym wzrostem oczekiwań inflacyjnych.

Podsumowanie oraz perspektywy dla GBPUSD

Sierpniowa decyzja Banku Anglii prawdopodobnie wpisze się w scenariusz umiarkowanego cięcia przy utrzymaniu głównego przesłania: „polityka monetarna pozostaje zależna od danych, cięcia będą stopniowe i ostrożne”. Kluczowy dla rynków będzie wydźwięk komunikatu – jeśli BoE zasygnalizuje dłuższe strzymanie z decyzjami (pominięcie cięcia we wrześniu i w listopadzie), może to doprowadzić do dalszego umocnienia funta.

Perspektywa dla GBP pozostaje w krótkim terminie relatywnie neutralna; rynek wycenia obecnie łącznie jeszcze 2 ruchy do końca roku i docelowy poziom nieco poniżej 3,5% w połowie 2026 r. Wrażliwość na niespodzianki inflacyjne oraz dane z rynku pracy pozostanie jednak wysoka, więc każde odejście od zakładanego przez rynek scenariusza może wywołać istotniejsze zmiany wyceny brytyjskich aktywów.

GBPUSD znajduje się obecnie przy bardzo ważnym oporze w okolicach poziomu 1,3400. Przebicie tego poziomu mogłoby doprowadzi do pojawienia się perspektywy testu strefy 1,35-1,37. Taki ruch byłby wspierany również przez potencjalną niepewność dotyczącą dolara, gdyby Trump zdecydował się nominować zastępczego członka Zarządu Fed w miejsce Kugler, który mógłby stanowić mocną kandydaturę na nowego przewodniczącego. Funtowi może jednak potencjalnie przeszkadzać wyraźne ograniczenie pozycji netto na funcie, które obecnie są już negatywne. Gołębie stanowisko ze strony BoE (wszyscy głosujący za obniżką lub wskazanie na potrzebę kolejnych cięć) może doprowadzić do odbicia z obecnych poziomów w kierunku 1,31-1,32. Źródło: xStation5



