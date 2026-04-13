Goldman Sachs: nierówny miks wyników studzi odbiór solidnego kwartału

Goldman Sachs rozpoczął 2026 rok bardzo silnym kwartałem, wyraźnie przebijając oczekiwania rynkowe na poziomie przychodów, zysków oraz rentowności. Wyniki pokazują wyraźne ożywienie aktywności na rynkach kapitałowych, szczególnie w obszarze fuzji i przejęć oraz emisji, a także bardzo dobre warunki w tradingu akcji. Jednocześnie raport ujawnia istotną nierównowagę między segmentami, gdzie bardzo silne equities i bankowość inwestycyjna kontrastują ze słabszym FICC. Koszty operacyjne nieznacznie wzrosły, a wskaźnik kapitałowy CET1 okazał się niższy od oczekiwań rynku.

Mimo solidnych wyników fundamentalnych, reakcja rynku pozostaje ostrożna. W handlu przedsesyjnym akcje spółki notowane są około 3% poniżej poziomu ostatniego zamknięcia, co sugeruje, że inwestorzy nie w pełni kupują obecny zestaw wyników i koncentrują się na słabszych elementach raportu, takich jak FICC oraz kapitał CET1.

Najważniejsze wyniki finansowe

Przychody netto: 17,23 mld USD (+14% r/r)

Zysk na akcję (EPS): 17,55 USD (oczekiwane: $16.34)

ROE: 19,8%

ROTE: 21,3%

Global Banking & Markets: 12,74 mld USD (+19% r/r)

Equities trading: 5,33 mld USD (powyżej oczekiwań)

FICC trading: 4,01 mld USD (poniżej oczekiwań)

Investment banking: 2,84 mld USD

Segment Advisory: 1,49 mld USD

Depozyty: 561 mld USD

CET1 ratio: 12,5%

Koszty operacyjne: 10,43 mld USD

Wyniki finansowe i rentowność

Najważniejszą liczbą kwartału pozostaje 17,23 mld USD przychodów netto, co pokazuje utrzymanie bardzo dużej skali działalności oraz solidny wzrost rok do roku. Wynik ten potwierdza, że bank skutecznie wykorzystuje sprzyjające warunki rynkowe i utrzymuje wysoką aktywność w kluczowych segmentach.

Zysk na akcję na poziomie 17,55 USD wskazuje, że wzrost przychodów przełożył się bezpośrednio na poprawę rentowności, co jest szczególnie istotne w przypadku banków inwestycyjnych, gdzie kluczowa jest efektywność konwersji przychodów na zysk.

ROE bliskie 20% oraz ROTE powyżej 21% potwierdzają bardzo wysoką rentowność kapitału, co pozostaje jednym z najważniejszych atutów Goldman Sachs na tle konkurencji.

Trading akcji

Segment tradingu akcji wygenerował 5,33 mld USD przychodów i wyraźnie przebił oczekiwania rynku. Wynik ten wskazuje na wysoką aktywność klientów instytucjonalnych oraz sprzyjające warunki rynkowe, w tym podwyższoną zmienność i silne przepływy kapitału.

Jest to jeden z kluczowych motorów wyniku kwartalnego, który potwierdza silną pozycję banku w globalnym rynku equity trading i jego zdolność do generowania wysokich przychodów w środowisku „risk on”.

FICC – czym jest i dlaczego był słabszy

Segment FICC, czyli Fixed Income, Currencies and Commodities, obejmuje handel instrumentami dłużnymi (obligacje skarbowe i korporacyjne), walutami oraz surowcami. Jest to jeden z kluczowych obszarów działalności banków inwestycyjnych, który zarabia na zmienności stóp procentowych, różnicach kursowych oraz przepływach klientów zabezpieczających ryzyko.

Wynik FICC wyniósł 4,01 mld USD wobec oczekiwań na poziomie 4,87 mld USD, co oznacza wyraźne rozczarowanie. Słabszy rezultat sugeruje mniej sprzyjające warunki w segmencie długu i walut oraz surowcami, a także niższą aktywność klientów w instrumentach pochodnych związanych z rynkiem stóp procentowych i kredytu.

Dywergencja między bardzo silnym tradingiem akcji a słabszym FICC pokazuje, że warunki rynkowe były wyraźnie niesymetryczne i premiowały ekspozycję na rynek akcji.

Bankowość inwestycyjna

Global Banking & Markets osiągnął 12,74 mld USD przychodów, co oznacza wzrost o 19% rok do roku i wynik powyżej oczekiwań.

Najmocniejszym elementem było advisory, które wzrosło o 89% rok do roku do poziomu 1,49 mld USD. Oznacza to wyraźne ożywienie aktywności w fuzjach i przejęciach oraz poprawę nastrojów wśród spółek i inwestorów.

Wyniki z obszaru underwriting również były solidne, co wskazuje na zwiększoną aktywność na rynku emisji akcji i długu oraz stopniowy powrót okna rynkowego dla transakcji kapitałowych.

Koszty i ryzyko

Koszty operacyjne wyniosły 10,43 mld USD i były nieco wyższe od oczekiwań rynku, co sugeruje umiarkowaną presję kosztową przy rosnącej skali działalności.

Koszty wynagrodzeń były natomiast lekko niższe od prognoz, co częściowo kompensuje wzrost innych wydatków operacyjnych. Odpisy kredytowe wyniosły 315 mln USD, co wskazuje na ostrożne podejście do ryzyka kredytowego i konserwatywne założenia makroekonomiczne.

Kapitał i bilans

Sytuacja kapitałowa pozostaje stabilna, choć wskaźnik CET1 na poziomie 12,5% okazał się niższy od oczekiwań rynku. Może to ograniczać krótkoterminową elastyczność w zakresie zwrotu kapitału do akcjonariuszy, w tym skali buybacków.

Jednocześnie depozyty wzrosły do 561 mld USD, co oznacza wzrost o 12% kwartalnie, natomiast aktywa pod zarządzaniem osiągnęły 3,65 bln USD i wzrosły o 15% rok do roku. Napływy netto na poziomie 62 mld USD dodatkowo wzmacniają segment wealth management i zwiększają udział stabilnych przychodów opartych na opłatach.

Kluczowe ryzyka

Najważniejszym ryzykiem pozostaje wysoka cykliczność wyników i silna zależność od warunków rynkowych. Wyniki FICC pokazują, że nie wszystkie segmenty korzystają równomiernie z poprawy sentymentu rynkowego. Dodatkowo niższy CET1 może ograniczać elastyczność kapitałową. Wysoka baza kosztowa sprawia, że presja na marże może rosnąć w mniej sprzyjającym otoczeniu rynkowym.

Szanse i pozytywne czynniki

Najważniejszą szansą pozostaje dalsze ożywienie rynku M&A, które już teraz widoczne jest w bardzo silnym wzroście advisory. Kolejnym czynnikiem wspierającym są dobre warunki na rynku akcji, które sprzyjają tradingowi.

Dodatkowo wyższe ceny ropy naftowej mogą podbijać inflację, co zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania wyższych stóp procentowych przez Fed przez dłuższy czas. Taki scenariusz może pozytywnie wspierać wyniki banków inwestycyjnych w kolejnych kwartałach poprzez wyższe przychody odsetkowe oraz zwiększoną aktywność na rynkach stóp procentowych.

Perspektywy

W kolejnych kwartałach kluczowe będzie utrzymanie obecnej dynamiki w bankowości inwestycyjnej oraz tradingu akcji. Jeżeli warunki rynkowe pozostaną sprzyjające, a aktywność M&A się utrzyma, Goldman może kontynuować bardzo dobre wyniki.

Największą zmienną pozostaje segment FICC, którego ewentualne odbicie mogłoby istotnie poprawić strukturę przychodów. Istotne będzie również utrzymanie dyscypliny kosztowej oraz obserwacja poziomu CET1, szczególnie w kontekście polityki kapitałowej.

Kluczowe wnioski

Pierwszy kwartał 2026 roku dla Goldman Sachs był zdecydowanie pozytywny. Wyniki zostały napędzone przez bardzo silny trading akcji oraz wyraźne odbicie bankowości inwestycyjnej, szczególnie w segmencie advisory. Słabszy FICC oraz wyższe koszty nie zmieniają ogólnego, pozytywnego obrazu spółki.

Źródło: xStation5