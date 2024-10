Górnicy uranu zyskują na fali euforii na akcjach Constellation Energy 📈 Umowa z Microsoftem i centra danych

Notowane na ameryka艅skiej gie艂dzie sp贸艂ki gie艂dowe, zwi膮zane z rynkiem uranu (wydobyciem, przetw贸rstwem) notuj膮 dzi艣 wzrosty w przedziale 4 do 6%. Gigant ameryka艅skiej bran偶y energetycznej, Constellation Energy (CEG.US) og艂osi艂 plany ponownego uruchomienia bloku 1 w elektrowni j膮drowej Three Mile Island do 2028 r., aby zapewni膰 trwa艂e, przewidywalne dostawy energii do centr贸w danych (zasilaj膮cych m.in. AI) firmy Microsoft (MSFT.US). Akcje Constellation Energy (CEG.US) wspinaj膮 si臋 dzi艣 na nowe, historyczne maksima i notuj膮 ponad 20% wzrost.聽

Akcje Uranium Energy Corp. (UEC.US) notuj膮 ponad 4% odreagowanie, Centrus Energy specjalizuj膮ce si臋 w produkcji paliwa j膮drowego na ameryka艅ski rynek odbija o 5%, a drugi najwi臋kszy na 艣wiecie po Kazatomprom (KAP.UK) g贸rnik uranu Cameco (CCJ.US) notuje ponad 8% wzrost. Jak widzimy poni偶ej, walory UEC wybi艂y si臋 powy偶ej SMA50 i zbli偶y艂y si臋 do g贸rnej granicy kana艂u spadkowego. Wybicie powy偶ej 6 USD (38.2 Fibo, opuszczenie kana艂u) mo偶e zwiastowa膰 zmian臋 trendu.

殴r贸d艂o: xStation5

Euforian na akcjach Constellation Energy sprzyja lepszym sentymentom wok贸艂 sp贸艂ek energetycznych, mog膮cych skorzysta膰 na popycie na energi臋 elektryczn膮, zwi膮zan膮 z rozbudow膮 infrastruktury i mocy obliczeniowych dla AI, instalowanej w centrach danych. 殴r贸d艂o: xStation5