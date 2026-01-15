GPW kończy sesję na zielono 📈Akcje CD projekt szarżują na fali 'Wiedźmina'

Kontrakt na WIG20 (W20) zamyka dziś sesje solidnym wzrostem o prawie 0,7%, pomimo ponad 0,6% spadku subindeksu WIG Banki nie powstrzymuje optymizmu wokół akcji polskich spółek. Prezes NBP Glapiński na konferencji prasowej potwierdził, że w roku 2026 możemy oczekiwać kolejnych obniżek stóp procentowych w Polsce.
- Najmocniej, bo o prawie 7% wzrósł dziś kurs akcji studia gamingowego CD Projekt (CDR.PL), po tym jak rynek coraz intensywniej spekuluje o dużym dodatku do gry 'Wiedźmin 3', który mógłby ukazać się w maju 2026 roku (11 lecie gry).
- CD PRojekt planuje też stworzenie kolejnej trylogii 'wiedźminskiej' co rynek zaczyna postrzegać za 'niemal pewny' sukces kasowy, po tym jak seria 'The Witcher' stałą się jednym z najbardziej kultowych tytułów gier na całym świecie.
- Akcje Żabka Group i Dino Polska stabilizują się dziś po wczorajszych, mocnych spadkach, a walory JSW dokładają kolejne 1,5% do ostatniego wzrostu, który w ciągu 5 ostatnich sesji wynosi prawie 10%.
W20 (interwał D1)
Źródło: xStation5
