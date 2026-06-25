Rockstar Games wreszcie odsłoniło najważniejszą kartę – oficjalną cenę GTA 6 oraz strukturę wydań w przedsprzedaży. Standardowa edycja gry kosztuje 79,99 USD, a Ultimate Edition 99,99 USD, co ustanawia nowy pułap dla dużych tytułów AAA na konsole. Preordery startują 25 czerwca, a globalna premiera na PlayStation 5 i Xbox Series X|S pozostaje zaplanowana na 19 listopada 2026 roku.

Cena GTA 6 przecina barierę 80 dolarów

Rockstar potwierdził, że standardowa wersja GTA 6 będzie kosztować 79,99 USD, a cyfrowa Ultimate Edition 99,99 USD. To nie tylko potwierdzenie górnego zakresu przecieków, ale też pierwsza tak duża gra konsolowa, która na starcie szeroko przyjmuje poziom cenowy powyżej 70 dolarów.

W praktyce Take‑Two wyznacza nowy benchmark cenowy dla segmentu AAA, testując, jak daleko można przesunąć akceptowalną przez graczy granicę. Jednocześnie brak „superdrogich” kolekcjonerek w ofercie startowej sugeruje, że spółka woli skoncentrować się na prostym, dwustopniowym cenniku oraz późniejszej monetyzacji w ramach GTA Online i dodatków.

Preordery: pierwszy test popytu

Preordery GTA 6 rozpoczynają się 25 czerwca 2026 r., a gra trafi na rynek 19 listopada 2026 r. wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Brak wersji PC na premierę jest zgodny z wcześniejszą praktyką Rockstara – port komputerowy pojawiał się przy poprzednich odsłonach z opóźnieniem, stając się osobnym wydarzeniem sprzedażowym.

Cyfrowe wydanie będzie można pre‑loadować od 12 listopada, co przy rozmiarze przekraczającym 100 GB ma znaczenie praktyczne dla graczy. Dla inwestorów kluczowe będą dane o tempie przedsprzedaży oraz strukturze zakupów pomiędzy edycją standardową i Ultimate – to one dadzą pierwszą realną wskazówkę co do skali przychodów w roku premiery.

Ekonomia wyższej ceny i darmowego GTA+

Z perspektywy modelu finansowego najważniejszy jest fakt, że podniesienie ceny bazowej z 70 do 80 USD poprawia unit economics każdej kopii gry. Jeśli przyjąć szacunek Bank of America na poziomie 45 mln sprzedanych egzemplarzy w roku fiskalnym 2027, dodatkowe 10 USD z jednostki to matematycznie ok. 450 mln USD dodatkowego przychodu brutto przed uwzględnieniem udziału platform i podatków.

Każda przedsprzedaż i zakup w oknie premierowym zawiera pakiet Vintage Vice City oraz miesiąc subskrypcji GTA+ w prezencie. To klasyczny „hook” subskrypcyjny: im więcej graczy skorzysta z darmowego miesiąca, tym większa baza, z której Rockstar będzie mógł konwertować na płatne plany. Bank of America podnosi swoje prognozy bookingu właśnie ze względu na potencjał nowego GTA Online 2.0 i agresywniejszą monetyzację live‑service, widząc w tym klucz do wzrostu zysków TTWO w latach 2027–2028.

Kod w pudełku, brak płyty i walka z rynkiem wtórnym

Najbardziej kontrowersyjny element oferty dotyczy edycji „fizycznych”. Wydanie pudełkowe GTA 6 ma zawierać wyłącznie kod do pobrania gry, bez płyty Blu‑ray, a także bez papierowej mapy czy innych klasycznych dodatków kolekcjonerskich. W sieci wywołało to silne oburzenie wśród graczy‑kolekcjonerów, dla których pudełko bez płyty to symboliczny koniec epoki nośników fizycznych.

Dodatkową kontrowersją jest blokada regionalna kodów – przykładowo, klucz z brytyjskiego wydania nie aktywuje się na polskim koncie PlayStation, co potwierdzają już pierwsze opisy ofert detalicznych. W praktyce oznacza to, że wydawca nie tylko eliminuje klasyczny rynek używanych płyt, ale również ogranicza możliwość importu tańszych wydań z innych krajów przez sklepy i graczy. Dla części społeczności to kolejny, mocno anty‑konsumencki sygnał, choć z perspektywy biznesowej wpisuje się w strategię maksymalizacji przychodów z każdego regionu, co działa korzystnie dla akcjonariuszy.

Warto jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, aktualne informacje dotyczą wydań preorderowych, co nie wyklucza, że w przyszłości pojawią się limitowane edycje z płytą lub bardziej rozbudowaną zawartością fizyczną. Po drugie, z punktu widzenia samej spółki rezygnacja z nośnika to sposób na ograniczenie rynku wtórnego, który mógłby wyraźnie obniżać potencjał sprzedażowy w długim terminie – szczególnie przy grze o tak długim ogonie życia jak GTA.

W połączeniu z GTA+ jako subskrypcją, Ultimate Edition rozszerzającą grę o dodatkową zawartość oraz samym GTA Online jako platformą usługową, Take‑Two wysyła wyraźny sygnał: kluczowe mają być powtarzalne, wieloletnie strumienie przychodów, nie tylko jednorazowa sprzedaż pudełek. Dla spółki gamingowej o tak dużej renomie wydaje się to strzałem w dziesiątkę.

GTA 6 jako klucz do wyceny Take‑Two

Kontekst historyczny trudno przecenić. GTA V sprzedało się już w ponad 200 mln egzemplarzy, stając się jednym z najlepiej sprzedających się produktów rozrywkowych w historii, podczas gdy cała seria przekroczyła łącznie ok. 400 mln sztuk. Red Dead Redemption 2 dołożyło do tego ponad 60–70 mln kopii, potwierdzając, że Rockstar potrafi dowozić gry o długim cyklu życia.

Na tej bazie Take‑Two prognozuje, że rok fiskalny 2027 – ten, w którym w pełni zmaterializuje się premiera GTA 6 – przyniesie ok. 8–8,2 mld USD net bookings, wobec ok. 6,7 mld USD w roku 2026. Część banków inwestycyjnych, w tym Bank of America, podniosła w ostatnich tygodniach swoje prognozy i ceny docelowe dla TTWO właśnie w oparciu o wyższe szacunki sprzedaży gry oraz monetyzacji online.

Rynek akcji już reaguje – w dniu ogłoszenia cen i szczegółów przedsprzedaży kurs Take‑Two rośnie w handlu przedsesyjnym o kilka procent, co pokazuje, jak wrażliwy jest sentyment inwestorów na każdy nowy szczegół dotyczący GTA 6. Dla posiadaczy akcji kluczowe pytanie brzmi teraz nie tylko „ile kopii sprzeda się w pierwszym roku”, ale przede wszystkim jak długo i jak intensywnie GTA 6 oraz nowy GTA Online będą w stanie zasilać wyniki spółki.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB