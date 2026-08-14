PULS GPW: Umiarkowany pesymizm w oczekiwaniu na dane, Orlen zyskuje na cenach ropy.

Europejski rynek jest pod umiarkowaną presją spadkową, polski rynek początkowo idzie pod tym względem, nieznacznie korygując wczorajsze spadki, jednak z dalszym tokiem sesji, również zaczyna tracić. Kontrakty na główny indeks GPW, osuwają się o ok. 0,2%.
Sentyment wśród inwestorów przed otwarciem sesji w USA oraz publikacją kluczowych danych, jest nerwowy - choć jeszcze nie w pełni negatywy. Mimo to, w okolicach godz. 10:00 przewagę utrzymuje podaż.
Poza publikacjami dot. PKB w strefie Euro, oraz danych o sprzedaży detalicznej - rynek w dalszym stopniu obserwuje sygnały dyplomatyczne i militarne z zatoki perskiej. Na podstawie publikacji Reuters i Bloomberga, wszystko wskazuje na to że administracja USA skłania się ku długoterminowej kampanii presji ekonomicznej na Iran w celu wymuszenia ustępstw. Zamiar ten potwierdza rotacja grupy uderzeniowej do jakiem ja dość w najbliższych tygodniach. Jest to sygnał niekorzystny dla państw Europy, w tym Polski - jednak nie jest to najgorszy scenariusz - jakim byłaby eskalacja działań do poziomów widzianych w lutym/marcu (lub większym).
Wewnątrz głównego indeksu, zyskuje przede wszystkim Orlen który jest pośrednim beneficjentem napięcia na bliskim wschodzie/wysokich cen ropy. Tracą w tym samym czasie spółki energetyczne, Pepco, Kruk oraz KGHM.
Wiadomości ze spółek
- Pepco Group (PCO.PL): Spółka nabędzie 36,4 miliona akcji własnych za łącznie 400 mln euro. Skup został przeprowadzony po stałej cenie nabycia wynoszącej 47,52 zł za jedną akcję. Spółka traci ok. 1,5%.
- Quercus TFI: Spółka osiągneła 38,2 mln PLN zysku netto, jest to wzrost względem 21,9 mln PLN rok temu. W samym Q2 2026 r. Spółka osiągnęła 22,2 mln PLN zysku netto, wobec 12,8 mln PLN rok temu. Akcje zyskują ponad 2%.
- DataWalk (DAT.PL): Spółka szacuje przychody grupy są na 11 mln zł, co oznacza spadek o 54% r/r. Strata EBITDA w pierwszym półroczu 2026 r. wzrosła do 22,7 mln zł, wobec 2,15 mln zł straty w analogicznym okresie 2025 r. Zarząd podtrzymuje średnioterminowy cel wzrostu przychodów na poziomie ponad 70%. Akcje tracą ok. 3,5%.
- Polenergia (PEP.PL): Wezwanie na akcje które spółka ogłosiła w czerwcu, nie spełniło wymagań dot. Ogólnej liczby głosów w spółce - wobec czego można uznać je za nieudane. Akcje spółki tracą ponad 6%.
Analiza techniczna W20 (D1)
Indeks utrzymuje się w silnym, długoterminowym trendzie wzrostowym, co potwierdza momentum średnich EMA. Jednak biorąc pod uwagę górne ograniczenie kanału trendu oraz zniesienia Fibonacciego 161,8% zarówno kanału, jak i wzniesienia nakreślonego na podstawie ostatniej fali wzrostowej, rośnie prawdopodobieństwo korekty w trendzie wzrostowym. Potencjalna korekta względem szczytu (~4040 punktów) jest obecnie fazie formowania się - i może uprawdopodobnić się/nabrać impetu po przekroczeniu zniesienia FIBO 61,8 kanału FIBO (czerwony)Zasięg korekty może sięgać w obecnych okolicznościach nawet poziomów ~3700 punktów. Dla kupujących celem pozostaje obecnie poziom ~4400–4600. Źródło: xStation5
Dane Makroekonomiczne
- O godz. 11:00 zostaną opublikowane dane dot. Wzrostu PKB w strefie Euro. Rynek oczkeuje zanualizowanego wzrostu w Q2 2026 na poziomie 1% (wzrost względem 0,3%)
- O godz. 14:00 zostaną uzupełnione dane dot. Inflacji w Polsce, o odczyt inflacji netto żywności oraz energii - oczekiwany jest wzrost dynamiki do 3,1% względem 3%.
- O godz. 14:30 w USA zostaną opublikowane dane dot. Sprzedaży detalicznej w lipcu, rynek oczekuje utrzymania miesięcznej sprzedaży o 0,2%.
Dane dot. Wzrostu PKB w strefie Euro oraz dane o sprzedaży mogą zachwiać sentymentem do ryzyka lub go poprawić jeśli odczyt okaże się dużo słabszy/lepszy od oczekiwań - jest to podyktowane ścisłą zależnością między kondycją gospodarki a implikowaną polityką monetarną.
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