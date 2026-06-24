GTA VI - znamy oficjalne ceny oraz edycje największej gry w historii 🚨

Rockstar Games i Take-Two rozwiały ostatnią wielką niewiadomą, która od miesięcy była tematem spekulacji w środowisku graczy i inwestorów jednocześnie — cenę.

GTA VI w edycji standardowej kosztuje 79,99 USD, Ultimate Edition — 99,99 USD. To poziom zgodny z górną granicą plotek, choć dla części rynku i tak stanowi psychologiczne przełamanie bariery, bo jest to pierwsza mainstreamo gra AAA w historii wyceniona powyżej 70 dolarów przy premierze na konsolach. Każda edycja przedpremierowa zawiera tzw. Vintage Vice City Pack oraz — co istotne z perspektywy tezy biznesowej — miesiąc GTA+ w prezencie. To nie jest przypadkowy bonus: to Rockstar aktywnie próbujący skonwertować nowych graczy do ekosystemu subskrypcyjnego już od pierwszego dnia, zanim jeszcze uruchomią GTA Online przy szóstce.

Wydanie fizyczne zawierać będzie kod do pobrania zamiast płyty, a wczesne pobieranie gry dostępne będzie od 12 listopada (wydania fizyczne będą wydawane przed datą 19 listopada), siedem dni przed premierą, co umożliwi pre-loading. Oficjalna premiera cyfrowa zgodnie z poprzednimi zapowiedziami: 19 listopada 2026 r.

Z analitycznego punktu widzenia warto odnotować kilka rzeczy. Po pierwsze, wyższa cena bazowa bezpośrednio poprawia unit economics — przy 45 milionach sprzedanych egzemplarzy w FY2027 (szacunki BofA) różnica między ceną 70 a 80 dolarów to matematycznie 450 milionów dolarów dodatkowego przychodu brutto zanim jeszcze policzymy GTA Online. Po drugie, darmowy miesiąc GTA+ to klasyczny „hook" subskrypcyjny — conversion rate z free trial do płatnej subskrypcji będzie jedną z kluczowych zmiennych, które rynek będzie monitorował po premierze. Po trzecie, brak wersji PC w dniu premiery i brak wzmianki o dacie portu to jednocześnie ryzyko i potencjalny dodatkowy katalizator na przyszłość — analogicznie jak przy GTA V, gdzie port PC pojawił się półtora roku po konsolach i był praktycznie oddzielnym eventem sprzedażowym.

Teraz liczy się tylko jedno: czy popyt będzie tak wielki, jak wszyscy zakładali. Akcje spółki zyskują przed otwarciem lekko ponad 3%.

Źródło: Bloomberg Financial Lp